رئيس بلدية بيت حانون يؤكد على اهمية احياء التراث الفلسطيني وتراث المدينة

غزة-الرأي

أكد الدكتور محمد نازك الكفارنة رئيس بلدية بيت حانون على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي من شأنها إحياء التراث الفلسطيني بشكل عام وتراث مدينة بيت حانون بشكل خاص.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة التحضيرية للأيام الثقافية المنوي تنظيمها في مدينة بيت حانون خلال الشهر الجاري، والتي تضم بلدية بيت حانون ووزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم والمؤسسات والجمعيات الأهلية ومخاتير ووجهاء المدينة. وقد تم مناقشة تحديد الأيام الثقافية مكاناً وزماناً، وتم الاتفاق على أن تقوم كل جهة مشاركة بتقديم فعاليات تحيي تراث مدينة بيت حانون.

وشدد الكفارنه على ضرورة تعريف الأجيال به والحفاظ عليه، والتمسك بالعادات والتقاليد وبالتراث الوطني على مر الأجيال. متمنياً استمرارية تنظيم هذه الفعاليات لتعزيز الثقافة بتراثنا لدى أبناء مدينتنا وشعبنا الفلسطيني.