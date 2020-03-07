وكالة الرأي الفلسطينية هل ما زالت أكبر بطارية في العالم تسير على ما يرام؟ وكالة الرأي الفلسطينية العثور على ألبوم مصنوع من جلد بشري في ألمانيا وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات تقدم أكثر من 50 ألف خدمة صحية خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية معروف: قرار واضح بمحاسبة المتسببين بحريق النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر وأسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الأحد وكالة الرأي الفلسطينية ما الإجراءات التي اتخذتها غزة لمواجهة "كورونا" طبياً وكالة الرأي الفلسطينية بيت لحم: تعطيل الدوام في المؤسسات الرسمية حتى الثلاثاء باستثناء القطاع الصحي وكالة الرأي الفلسطينية نادي الأسير يدعو للضغط على الاحتلال لاتخاذ تدابير وقائية في السجون وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية تكية حي الأمل توزع 2000 وجبة غداء على المحتاجين بخان يونس
أخبار » الأخبار الحكومية

رئيس بلدية بيت حانون يؤكد على اهمية احياء التراث الفلسطيني وتراث المدينة

07 آذار / مارس 2020 01:28

1
1

غزة-الرأي

أكد الدكتور محمد نازك الكفارنة رئيس بلدية بيت حانون على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي من شأنها إحياء التراث الفلسطيني بشكل عام وتراث مدينة بيت حانون بشكل خاص.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة التحضيرية للأيام الثقافية المنوي تنظيمها في مدينة بيت حانون خلال الشهر الجاري، والتي تضم بلدية بيت حانون ووزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم والمؤسسات والجمعيات الأهلية ومخاتير ووجهاء المدينة. وقد تم مناقشة تحديد الأيام الثقافية مكاناً وزماناً، وتم الاتفاق على أن تقوم كل جهة مشاركة بتقديم فعاليات تحيي تراث مدينة بيت حانون.

وشدد الكفارنه على ضرورة تعريف الأجيال به والحفاظ عليه، والتمسك بالعادات والتقاليد وبالتراث الوطني على مر الأجيال. متمنياً استمرارية تنظيم هذه الفعاليات لتعزيز الثقافة بتراثنا لدى أبناء مدينتنا وشعبنا الفلسطيني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تكية حي الأمل توزع 2000 وجبة غداء على المحتاجين بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟