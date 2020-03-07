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الصحة: 16 إصابات بفيروس "كورونا" في فلسطين

07 آذار / مارس 2020 02:02

قالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى اللحظة 16 حالة في فلسطين، وتم إجراء فحوصات لـ500 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة التي تم رصدها في مدينة بيت لحم.

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، ان عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي بفندق الأنجل بمدينة بيت لحم بلغ 32 شخصا، وفي فندق البردايس 15 شخصا.

ولفتت إلى أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بمدينة أريحا، بلغ 16 حالة، إضافة إلى حالتين في الحجر الخاص بمعبر رفح، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي المنزلي بلغ 350 حالة.

وبينت الوزارة أن الحجر الصحي في الأكاديمية ومعبر رفح يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من دول: الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، ومكاو، وسنغافورة، وتايلاند، وهونغ كونغ، وإيران، وإيطاليا، وسوريا، ولبنان، ومصر، لمدة 14 يوما، بدءا من آخر يوم أقاموا فيه في تلك الدول.

وتابعت: "يطبق الحجر المنزلي على المواطنين والزائرين القادمين من دول: تايوان، وماليزيا، والهند، والبحرين، والكويت، وعُمان، وسيرلانكا، والعراق، والنمسا، وسويسرا، وبنغلادش".

وأفادت الوزارة بأن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا عالميا بلغ 98192 حالة، بينها 17481 سجلت خارج الصين وشملت 88 دولة، فيما بلغ عدد الوفيات 3045 في الصين و335 خارجها، وذلك وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية حتى الأمس.

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