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الإعلام الحكومي ينشر محددات إعلامية لمواجهة الكورونا

07 آذار / مارس 2020 06:56

غزة – الرأي:

نشر "المكتب الإعلامي الحكومي" عدة محددات إعلامية وتوجيهات خاصة بوسائل الإعلام والصحفيين لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المكتب في بيان له وصل "وكالة الرأي" على ضرورة اعتماد الصحفيين ووسائل الإعلام على ما يصدر من الجهات الرسمية فقط والممثلة بوزارة الصحة بخصوص أي حالات اشتباه او إصابة محتملة.

وطلب من الصحفيين توخي الدقة والانتباه عند نقل معلومات التوعية المتعلقة بفيروس كورونا والاعتماد على المصادر الطبية الرسمية والموثوقة.

وقال المكتب مخاطبًا الصحفيين في بيانه "نقدر عاليًا الجهد الطيب الذي تضطلعون به في إطار مواجهة فيروس كورونا، ونعول على دوركم المهم في التوعية والتثقيف لطبيعة الفيروس وطرق الوقاية من جهة والحفاظ على تماسك المجتمع من محاولات بث الفزع بمبالغات في غير محلها من جهة اخرى".

وشدد على ضرورة الحفاظ على ‏حالة الهدوء المجتمعي بالتوازن في التغطية وعدم التهويل أو التضخيم في استخدام العناوين المثيرة، مشيرًا لأهمية التركيز على توعية المواطنين بطبيعة الفيروس وإرشادهم بالإجراءات ‏الوقائية المطلوبة والاعتماد في هذا الجانب على النشرات الصادرة عن وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية.

وأكد المكتب على ضرورة الالتزام بتفعيل نشر الإعلانات التوعوية حول الفيروس و‏التثقيف ببعض السلوكيات المجتمعية التي قد تكون مضرة في مواجهة الفيروس.

ونوه لأهمية حث المواطنين ممن ‏وقعوا على تعهد بالالتزام بالحجر الصحي المنزلي بإتخاذ كافة التدابير التي وقعوا عليها وتعزيز الثقافة المجتمعية الداعمة لإنجاح هذه الخطوة.

وأخيرًا طلب المكتب من الصحفيين ضرورة المساهمة في حث المواطنين على التواصل بالرقم الخاص بوزارة الصحة ١٠٣ في حال أي طارئ.

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