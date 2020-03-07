الخدمة العامة تضع خطة احترازية لمواجهة فايروس الكورونا

غزة – الرأي:

في اجتماع عقدته اليوم لجنة الطوارئ في مجموعة مستشفيات الخدمة العامة - بغزة بحضور مجلس الإدارة والإدارة الطبية والإدارة العامة، وذلك لمناقشة مكافحة الأوبئة العالمية والجوانب المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وناقش الاجتماع الموازنةالطارئة لتنفيذ خطة مرحلة الوقاية و التأهب والتي ستباشر المستشفى في تنفيذها .هذا وحضر الاجتماع د. أحمد الترك -رئيس مجلس الإدارة ودعم بكل قوة الشروع والبدء بالإجراءات الاحترازية لمواجهة هذاالفايروس .

ولفت د. الترك على أنه بالرغم من خلو قطاع غزة من فيروس كورونا حسب إفادة وزارة الصحة ، لكن لا يمنع من اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين والمترددين على المستشفى ، مؤكدا على ضرورة تضافر كل الجهود من مختلف القطاعات لمواجهة هذه الأوبئة والقضاءعليها .

وأكد أن جميع الإجراءات التي ستباشر مستشفيات الخدمة العامة هي إجراءات احترازية وتشمل عدة جوانب تثقيفية وصحية لضمان سلامة العاملين والمترددين على المستشفى .