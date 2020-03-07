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صحة رام الله: ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

07 آذار / مارس 2020 08:41

الضفة المحتلة-الرأي:

 أعلنت وزارة الصحة برام الله، عن ارتفاع عدد المصابين بمرض كوفيد 19- كورونا، إلى 19 مصابا، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، مساء اليوم السبت، في مدينة بيت لحم، ممن خالطوا المصابين في فندق إنجل في بيت جالا، وتم وضعهم في المركز الوطني للحجر الصحي في بيت لحم.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن إصابة 9 مواطنين بفيروس "كورونا" في بيت لحم، إضافة إلى 7 أعلن عنهم أول أمس الخميس.

وأجرت وزارة الصحة فحوصات لـ500 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية حتى اللحظة، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي بفندق الأنجل بمدينة بيت لحم بلغ 32 شخصا، وفي فندق البردايس 15 شخصا.

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