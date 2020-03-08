ديوان النائب العام يستعد لافتتاح مركز استقبال الجمهور في سرايا نيابة غزة

غزة- الرأي

عقد رئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد، إجتماعاً بحضور رئيس وحدة المظالم والاستقبال المستشار هيثم مهنا، ورؤساء أقلام وأقسام الإستقبال والمتابعة في سرايا نيابة غزة، وممثلي امن سرايا نيابة غزة الجزئية، تمهيدا لافتتاح مركز استقبال الجمهور في سرايا نيابة غزة.

وأكد رئيس ديوان النائب العام على حسن استقبال جمهور المراجعين، والمبادرة في خدمتهم، وتحقيق جودة الاداء، وتيسير معاملاتهم، وسرعة الرد علي طلباتهم برسائل نصيه قصيرة SMS عبر برنامج العدالة الجنائية الالكتروني، فضلا عن تقديم خدمة الإستعلام عن قضاياهم من خلال مركز الاستقبال، ومن خلال الموقع الالكتروني للنيابة العامة، وتفعيل برنامج الزيارات اليومي الإلكتروني، وجدولة المواعيد المسبقة للمواطنين بما يضمن حسن استقبالهم والإستماع لهم واجابة طلباتهم واستفساراتهم ويحقق الترتيب والنظام .

وكشف المستشار مراد عن قرب افتتاح مركز إستقبال الجمهور في سرايا نيابة غزة بكافة دوائرها، بتعليمات النائب العام، وتأهيل المركز بكافة التجهيزات المتطورة لاستقبال جمهور المراجعين بشكل حضاري.