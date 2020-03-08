يونايتد يواجه السيتى فى قمة مانشستر بالدورى الإنجليزى

سيكون عشاق كرة القدم الأوروبية على موعد مع مواجهات من العيار الثقيل مساء اليوم، الأحد، أبرزها عندما يلتقى مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد في قمة مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي وقبلها قمة أخرى بين إيفرتون وتشيلسي، وفي إيطاليا سيكون هناك موعد مع مباراة نارية بين يوفنتوس والإنتر ولكن دون حضور جماهيري خوفًا من فيروس كورونا المتفشي هناك، وفي إسبانيا يحل ريال مدريد ضيفا على بيتيس في العاشرة مساءا كما يلتقى بايرن ميونخ مع أوجسبورج في الرابعة والنصف عصرا بالدوري الألماني.

البداية مع ديربي مانشستر الذى يجمع عملاق المدينة وجها لوجه على ملعب أولد ترافورد، ويدخل سيتى اللقاء بحثًا عن تقليص الفارق مع ليفربول والحفاظ على المركز الثاني حيث يدخل الجولة وهو على بعد 22 نقطة من ليفربول المتصدر ويمتلك 57 نقطة، بينما يأتى مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

وتحدث أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن مباراة اليوم بعد سلسلة النتائج الطيبة بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد ودور الـ16 للدوري الأوروبي والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر 8 مباريات بكل المسابقات.

وأعرب عن أمله في لحاق هاري ماجواير باللقاء بعدما غاب عن مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ديربي كاونتي والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، ومن جانبه، أوضح المدرب النرويجي أنه لم يتأكد بعد من جاهزية المدافع الإنجليزي للمشاركة بجانب الغيابات الطويلة لكل من ماركوس راشفورد وبول بوجبا.

كما لا تزال الشكوك تحوم حول جاهزية آرون وان بيساكا ودانييل جيمس لمباراة الديربي، وذلك بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة أيضًا، ومن المتوقع أن يعتمد سولشاير على مهاجمه الجديد أوديون إيجالو بعدما سجل المهاجم النيجيري هدفين في شباك ديربي كاونتي بالكأس

على الجانب الآخر، لا تزال مشاركة البلجيكي كيفين دي بروين في المباراة محل شك، وهو الذي يعاني من إصابة في الظهر، في حين تشير جميع المؤشرات إلى غياب المدافع آيمريك لابورت بداعي الإصابة أيضا، بينما قد تشهد قائمة السيتي تواجد الجناح الألماني ليروي ساني، والذي لم يشارك مع الفريق الأول منذ بداية الموسم، وذلك بعدما لعب مؤخرًا مع فريق الشباب في مباراته ضد آرسنال.

كما ألمح المدرب الإسباني بيب جوارديولا إلى احتمالية مشاركة فيل فودين أساسيًا أمام يونايتد بعد ظهوره بمستوى جيد ضد أستون فيلا في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد الماضي، كذلك، يبدو سيرجيو أجويرو جاهزًا بعد تعافيه من إصابة بسيطة، وهو الذي كان قد سجل هدف فريقه الوحيد في شباك شيفيلد وينزداي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي