ريال مدريد يبحث استعادة صدارة الدورى الإسبانى أمام بيتيس

يبحث نادى ريال مدريد عن الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني، عندما يحل الأحد ضيفاً على ريال بيتيس ضمن الجولة 27 فى منافسات الدورى الإسبانى.

يشتد الصراع على لقب البطولة بين ريال مدريد ومنافسه التقليدى، بعدما استعاد الفريق الملكي الريادة بالفوز عليه في مباراة الـ"كلاسيكو" بهدفين من دون مقابل الأحد في "سانتياجو برنابيو".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 58 نقطة متفوقا على ريال مدريد بفارق نقطتين، وعلى الرغم من ابتعاد ريال مدريد عن بيتيس بفارق 26 نقطة في الترتيب، ورغم أن المضيف لم يفز في آخر عشر مباريات سوى مرة واحدة، بالإضافة إلى خمسة تعادلات وأربع خسارات، فإن الـ"ميرينجيس" لم يفوزوا على خصمهم الأندلسي في آخر مباراتين بينهما وكانتا في مدريد فاز بيتيس 2-0 وتعادلا سلباً.

ويطمح فريق الفرنسي زين الدين زيدان لطي صفحة النتائج السيئة التي حققها في شهر فبراير الماضي، إذ ودع مسابقة كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام ريال سوسييداد 3-4 في الدور ربع النهائي، وتعرض لصفعة قوية على أرضه في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بسقوطه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1-2، بالإضافة إلى خسارة في الدوري المحلي أمام ليفانتي المتواضع بهدف من دون مقابل.

وهي المرة الأولى التي يتعرض فيها ريال مدريد لثلاث خسارات في شهر واحد في كل المسابقات منذ أكتوبر 2018 الشهر الذي تلقى فيه أربع خسارات، بسقوطه أمام مضيفه سسكا موسكو 0-1 في دوري الأبطال، وفي ثلاث مباريات في الدوري المحلي أمام ألافيس (0-1)، وليفانتي (1-2) وبرشلونة (5-1).

ويعاني ريال مدريد من تراجع في سجله التهديفي، إذ سجل لاعبوه في 26 مرحلة 48 هدفاً فقط، بمعدل 1,84 هدفاً في المباراة، في المقابل سجل برشلونة 62 هدفاً، بمعدل 2,38 هدفاً.

تأثر النادي الملكي بكثرة الإصابات التي استهدفت بشكل كبير لاعبي خط الهجوم لديه، مثل أسينسيو المصاب في أربطة الركبة قبل انطلاق الموسم، والويلزي غاريث بايل والنجم البلجيكي إدين هازاد.