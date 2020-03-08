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الإسبانى مورينتس يضرب باراجواى فى مونديال 2002

08 آذار / مارس 2020 09:11

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الإسبانى فرناندو مورينتس، أحد أفضل أهدافه خلال مسيرته الكروية فى مرمى منتخب باراجواى، خلال مباراة إسبانيا وباراجواى فى نهائيات كأس العالم 2002. 

وجاء هدف الإسبانى فرناندو مورينتس من ضربة رأسية رائعة، خلال المباراة التى انتهت بفوزإسبانيا بنتيجة 3 - 1.

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