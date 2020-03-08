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أخبار » الأسرة و المجتمع

8 مشاكل صحية تمنعك من ارتداء أحذية ذات كعب عالى

08 آذار / مارس 2020 09:13

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تحرص الفتيات دائما على الاهتمام بأناقتها وأنوثتها وخصوصا في المناسبات والحفلات الخاصة ، ويعتبر الكعب العالى واحد من الأساسيات عند الفتيات ليظهر أنوثتها وجمالها ، ولكن على الجانب الأخر هناك بعض الحالات الصحية الممنوعة من ارتداء الكعب العالى

حالات صحية ممنوعة من ارتداء الكعب العالى

1:السيدات اللاتى تعانين من التهاب وألم المفاصل يجب أن تتجنب ارتداء الكعب العالى لأنه يسبب ألم شديد ويؤثر على الدورة الدموية أثناء المشى، مما يزيد من ألم الركبة والعضلات والمفاصل.
 
2:لمن يعانون من دوالى الساقين ، حيث يسبب الكعب العالى ضغط شديد على القدم والاصابع وألم شديد فيهم.
 
3: يؤثر الكعب العالى على الظهر ويسبب ألم شديد ، لذلك ينصح السيدات اللاتى  تعانين من ألم الظهر أن تتجنب ارتداء الكعب العالى ، حيث انه يسبب الضغط الشديد على فقرات الظهر.
 
4: خشونة الركبة ، من الامراض التي ينصح دائما بعدم ارتداء الكعب العالى نظرا للألم والضغط الشديد الذى تتعرض له  السيدات.
 
5:التواء الكاحل من المشاكل الصحية المزعجة التي تؤثر على المشى والحركة لذلك لا ينصح بارتداء الكعب العالى.
 
6:مشاكل الأظافر التي تسبب ألم شديد في القدمين وتورم واحمرار ينصح عدم ارتداء الكعب العالى إلا بعد علاج المشكلة والتخلص من الالتهاب والألم.
 
7:السيدات اللاتى تعانين من ضعف شديد في عضلات القدم ينصح بعدم ارتداء الكعب العالى وذلك لأنه يسبب خلل في الدورة الدموية.
 
8: مرضى هشاشة العظام لا بد أن يتجنبوا ارتداء الكعب العالى.

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