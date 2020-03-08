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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

آيفون 9 يدخل مرحلة الإنتاج الأخيرة قبل إطلاقه

08 آذار / مارس 2020 09:20

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كشف تقرير حديث صادر عن موقع DigiTimes، أن هاتف أيفون منخفض المواصفات، والذي يطلق عليه اسم "iPhone SE 2" أو "iPhone 9" قد وصل إلى مرحلة الإنتاج النهائية وذلك قبل إطلاقه الوشيك، وجاء فى نص التقرير كالتالي: "ستقدم آبل قريبا سلسلة جديدة من أجهزة ايفون بشاشة LCD، تسمى بـ SE 2 مبدئيًّا، والتي دخلت مؤخرا المرحلة النهائيّة من التحقق في مصنع التجميع في مدينة Zhengzhou، الصين".

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى، ففي الوقت الذي يشير به هذا التقرير إلى وصول الهاتف إلى مرحلة التحقق النهائية، فقد كانت هناك شائعات سابقة تقول أن أبل ستفقد أهداف الإنتاج الضخم المستهدفة لجهاز ايفون منخفض التكلفة بسبب تفشي فيروس كورونا، وفي الوقت نفسه، قال تقرير منفصل إن العكس صحيح، مما يشير إلى أن آبل ستواصل إطلاق iPhone SE 2 / iPhone 9 في مارس على أي حال.

وفيما يتعلق بالميزات والمواصفات والأسعار الخاصة بجهاز ايفون الجديد ذي التكلفة المنخفضة، فقد كشفت تقارير سابقة أن الجهاز سيحتوي على شاشة بحجم 4.9 بوصة، وقد تبلغ تكلفته 399 دولارًا على الأرجح، ويمكن أن يكون مشابه في الشكل لهاتف iPhone 8، على الرغم من اتساع طفيف في حجم الشاشة.

ويقال أن  iPhone SE 2 يضم 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، ومن المحتمل أن يحتوي على معالج A13، كما ينتظر أن يمتلك خاصية التعرف على البصمة Touch ID وليس ميزة التعرف على الوجه Face ID، ولن يتميز بتصميم شاشة من الحافة إلى الحافة مثل iPhone 11.

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