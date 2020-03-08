قمر الدودة العملاق يضىء سماء الاثنين المقبل

سيضىء قمر الدودة العملاق سماء الليل يوم الاثنين المقبل 9 من شهر مارس، حيث إن اكتمال القمر في شهر مارس، معروف باسم قمر الدودة، والذى يصبح فى ذروته يوم الاثنين، وتحديدا اللحظة التي يضيء فيها القمر تمامًا على بعد 222،081 ميلًا من الأرض ستكون في الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش، وسيكون مشرق بشكل كبير، حيث سيظهر بحوالي 7 % أكبر من القمر الطبيعي العادي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحدث القمر العملاق عندما يتزامن البدر تقريبًا مع الحضيض، وهي النقطة في مدار القمر حيث يكون أقرب إلى الأرض، هذا يعني أن القمر العملاق يمكن أن يظهر أكبر بنسبة 14% وأكثر إشراقًا بنسبة 30% من المعتاد، عند مشاهدته من الأرض حسب الوقت من السنة.

كما أن قمر الدودة العملاق يعد من أكبر الأقمار الكاملة التي ستضىء السماء هذا العام، بعد قمر الثلج في أوائل فبراير، الذى يتزامن غالبًا مع تساقط الثلوج بكثافة، ويعرف أيضًا باسم قمر الجوع بسبب ظروف الصيد الصعبة فى هذا الوقت من العام.

ويسمى بدر شهر مارس بأسماء أخرى أيضا، وكلها ترتبط بتقويم المزارعين، مثل القمر الغراب وقمر الصوم الكبير وقمر السكر وغيرها.

ولعل اسم قمر الدودة يعود إلى أن في هذا الوقت من السنة، تكون بداية فصل الربيع، حيث غالبا ما تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع، مع ذوبان الجليد، ومن ثم تظهر ديدان الأرض وغيرها من الحيوانات على السطح.

وجدير بالذكر أن علماء الفلك والمصورين وجامعي السماء ينصحون بتنزيل التطبيقات والخرائط لتتبع تقدم القمر عبر السماء من أجل تسهيل المشاهدة والاستمتاع بها.