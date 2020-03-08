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محل حلويات في الدوحة عمّاله من الصم: "حدثني بيدك لأسمعك بعيني"

08 آذار / مارس 2020 09:40

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في أحد أحياء العاصمة القطرية الدوحة افتتح هذا الأسبوع محل  للحلويات فريد من نوعه، إذ إن جميع عماله من ذوي الإعاقة السمعية.

ويقدم المطعم أصنافاً من الحلويات الشرقية كالكنافة النابلسية، والبسبوسة، والبقلاوة، وغيرها.

وقبل ولوجك إلى المحل تجد على واجهته الزجاجية ملصقاً يحمل عبارة "نحن لا نسمع يرجى تعاونكم" و"حدثني بيدك لأسمعك بعيني".

يقول مدير المطعم عبد الرحمن، إن الفكرة جاءته كونه أحد ذوي الاحتياجات، ويعاني من الصمم، فقرر أن يفتتح محلاً لدعم أقرانه وتأمين فرص عمل لهم، ليثبتوا مقدرتهم على العمل والنجاح أيضاً.

وأوضح في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه اختار جميع عمال المطعم من الصم الخريجين لمدارس الصم والبكم سواء في قطر أو خارجها.

ولسهولة تعامل العمال مع الزبائن الذين لا يجيدون لغة الإشارة، يشير عبد الرحمن، الذي استعنا بصديقه كي ينقل أسئلتنا إليه، إلى أنه وضع ثلاثة صحون في أماكن واضحة عند ركن الحلويات الداخلية مكتوب على كل منها كيلوغرام، ونصف كيلو، و250 غراماً، ليشير الزبون نحو طلبه.

أما الذي يجلس لتناول وجبة حلويات داخل المحل فيأتي العامل الأصم ويقدم لائحة طعام"مينيو" مكتوباً فيها قوائم الطعام بالأرقام.

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