وزارة الأسرى : تؤكد أن حقوق المرأة الفلسطينية الاسيرة ما زالت تنتهك

غزة-الرأي

أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررین، في تقریر أصدرته الیوم الأحد ، بمناسبة یوم المرأة العالمي والذي يصادف الثامن من آذار من كل عام ، أن سلطات الاحتلال الاسرائیلي لا تتورع ذرعاً في انتهاك حقوق المرأة الفلسطینیة واغتیال حقوقها الانسانیة من خلال الممارسات القمعیة التي تنتهجها في التعامل مع الاسيرات الفلسطينيات.

وبینت الوزارة أن الاحتلال اعتقل منذ العام (1967) أكثر من (16) ألف امرأة فلسطینیة في ظروف سیئة للغایة، یمارس بحقهم أقسى وأبشع أنواع التعذیب الجسدى والنفسي، حیث یتعرضن بین الحین والآخر إلى اعتداءات وحشیة سواء بالإیذاء اللفظي الخادش للحیاء أو الاعتداء الجسدى من قبل السجینات الجنائیات الإسرائیلیات، ولا يفصلهن عن قسم الجنائيات سوا باب بلاستیكي، حيث يضطررن لسماع الشتائم البذيئة والصراخ المزعج والطّرق على الأبواب والنوافذ.

وأشارت الى ان عدد حالات الاعتقال لدى الاحتلال العام الماضي (٢٠١٩) في صفوف النساء بلغ (128) فلسطينية، وخلال العام الحالي سُجل اعتقال (29) فلسطينية منذ مطلع (٢٠٢٠)، دون مراعاة للحالة الانسانیة التي تتمتع بها المرأة، كالاسيرة اسراء الجعابيص التى تعاني من حروق فى كافة انحاء جسدها ولم يتم مراعاة ظروفها، وغيرها سبعة أسيرات جريحات أُصبن أثناء الاعتقال، عایشن ظروف تحقیق جسدیة ونفسیة صعبة، ومنهن من يتعرضن للعزل الانفرادي، في زنازين ضيقة ومعتمة وقذرة.

وأضافت:"مازال هناك (4) اسيرات رهن الاعتقال الإداري، وهن بشرى الطويل وشذى حسن من رام الله، وشروق البدن من بيت لحم، وآلاء البشر من قلقيلية، وأن (27) من اجمالي الأسيرات يقضين أحكاماً مختلفة، وأعلاهن حكماً الأسيرتان شروق دويات من القدس، و شاتيلا أبو عيّاد من المناطق المحتلة عام (1948)، المحكومات بالسّجن 16عامًا، والأسيرتان عائشة الأفغاني، وميسون موسى الجبالي المحكومات بالسّجن 15عامًا، وكل من الأسيرات فدوى حمادة وأماني الحشيم ونورهان عواد المحكومات بالسجن 10سنوات، فيما لا تزال (12) أسيرة موقوفات.

ویقبع حالیاً 43 أسیرة داخل سجن "هشارون والدامون" بينهن (16) اسيرة أم، وبينهن امهات مريضات ومن بين الأسيرات هناك (13) اسيرة من القدس، و(6) اسيرات من الداخل، واسيرتان من قطاع غزة، والباقي (22) من الضفة الغربية، وتعتبر الأسيرة "أمل طقاطقة" من بيت فجار في محافظة بيت لحم أقدم الأسيرات، حيث اعتقلت بتاريخ ١كانون اول(ديسمبر)2014, وتقضي حكما بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات.

وطالبت الوزارة كافة المؤسسات الدولية التي ترعي حقوق المرأة، بضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه التي ترتكب بحق الاسيرات بشكل يومي، وضرورة التحرك العاجل من أجل إنقاذهم وتقديم قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية ونيل حقوق المرأة العادلة وفق القرارات الدولية.