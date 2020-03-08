وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تدعو الموطنين والاعلام بتوخي الدقة فيما يتعلق بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى : تؤكد أن حقوق المرأة الفلسطينية الاسيرة ما زالت تنتهك وكالة الرأي الفلسطينية محل حلويات في الدوحة عمّاله من الصم: "حدثني بيدك لأسمعك بعيني" وكالة الرأي الفلسطينية شاب مصري يلقي نفسه من فوق الهرم وكالة الرأي الفلسطينية ثغرة فى شرائح Intel تسمح لمجرمى الإنترنت باختراق أجهزة الكمبيوتر وكالة الرأي الفلسطينية قمر الدودة العملاق يضىء سماء الاثنين المقبل وكالة الرأي الفلسطينية آيفون 9 يدخل مرحلة الإنتاج الأخيرة قبل إطلاقه وكالة الرأي الفلسطينية تطوير تقنية جديدة لإخفاء حرارة الجسم البشري عن نظارات الرؤية الليلية وكالة الرأي الفلسطينية تخلص من ألم اللثة بطرق بسيطة فى المنزل وكالة الرأي الفلسطينية طرق الوقاية من فيروس كورونا
أخبار » الأخبار الحكومية

الداخلية تدعو الموطنين والاعلام بتوخي الدقة فيما يتعلق بفيروس كورونا

08 آذار / مارس 2020 09:53

1
1

غزة-الرأي

دعت وزارة الداخلية كافة وسائل الإعلام والمواطنين الكرام إلى أهمية توخي الدقة في نشر أي معلومات تتعلق بإنتشار فايروس كوفيد-19( كورونا) في محافظات الوطن وذلك دون الرجوع لمصدرها الرسمي.

وأكدت الوزارة فى بيان وصل " الراي" نسخة عنه ان ترويج اي اخبار زائفة من شانه ان يعرض من يقوم بها الى احالته لللنيابة العامة بتهمة محاولة اثارة الفزع والتي من شانها ان تعرضه للعقوبة والمساءلة القانونية حسب ما تنص عليه القوانين الفلسطينية.

وشددت  الوزارة على المواطنين الكرام بتحري الدقة في نشر اي شيء خلال حالة اعلان الطواريء وعدم نشر او تناقل الاخبار التي من شأنها ان تمس بالامن الداخلي وبالسلم الأهلي والالتزام بما تصدره اللجنة الاعلامية المكلفة من قبل دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الخدمة العامة تضع خطة احترازية لمواجهة فايروس الكورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟