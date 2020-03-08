الداخلية تدعو الموطنين والاعلام بتوخي الدقة فيما يتعلق بفيروس كورونا

غزة-الرأي

دعت وزارة الداخلية كافة وسائل الإعلام والمواطنين الكرام إلى أهمية توخي الدقة في نشر أي معلومات تتعلق بإنتشار فايروس كوفيد-19( كورونا) في محافظات الوطن وذلك دون الرجوع لمصدرها الرسمي.

وأكدت الوزارة فى بيان وصل " الراي" نسخة عنه ان ترويج اي اخبار زائفة من شانه ان يعرض من يقوم بها الى احالته لللنيابة العامة بتهمة محاولة اثارة الفزع والتي من شانها ان تعرضه للعقوبة والمساءلة القانونية حسب ما تنص عليه القوانين الفلسطينية.

وشددت الوزارة على المواطنين الكرام بتحري الدقة في نشر اي شيء خلال حالة اعلان الطواريء وعدم نشر او تناقل الاخبار التي من شأنها ان تمس بالامن الداخلي وبالسلم الأهلي والالتزام بما تصدره اللجنة الاعلامية المكلفة من قبل دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية.