وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يُنقد مواطنا عقب انهيار بئر بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تدعو الموطنين والاعلام بتوخي الدقة فيما يتعلق بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى : تؤكد أن حقوق المرأة الفلسطينية الاسيرة ما زالت تنتهك وكالة الرأي الفلسطينية محل حلويات في الدوحة عمّاله من الصم: "حدثني بيدك لأسمعك بعيني" وكالة الرأي الفلسطينية شاب مصري يلقي نفسه من فوق الهرم وكالة الرأي الفلسطينية ثغرة فى شرائح Intel تسمح لمجرمى الإنترنت باختراق أجهزة الكمبيوتر وكالة الرأي الفلسطينية قمر الدودة العملاق يضىء سماء الاثنين المقبل وكالة الرأي الفلسطينية آيفون 9 يدخل مرحلة الإنتاج الأخيرة قبل إطلاقه وكالة الرأي الفلسطينية تطوير تقنية جديدة لإخفاء حرارة الجسم البشري عن نظارات الرؤية الليلية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري

08 آذار / مارس 2020 09:55

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة  السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وليصبح الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق نهارا وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع يقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهاراً وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاربعاء المقبل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وليصبح الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الخدمة العامة تضع خطة احترازية لمواجهة فايروس الكورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟