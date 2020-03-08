الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وليصبح الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق نهارا وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع يقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهاراً وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاربعاء المقبل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وليصبح الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.