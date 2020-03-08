25 إصابة بالكورونا في "إسرائيل" و80 ألفاً في العزل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، الكشف عن أربع حالات جديدة مصابة بفايروس الكورونا، ليرتفع عدد المصابين لدى الاحتلال إلى 25 حالة، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

وذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الأحد، أن وزارة الصحة الإسرائيلية، كشفت عن أربع حالات جديدة مصابة بالكورونا، من بين المسافرين الذين عادوا مؤخرا من رحلات سياحية في أوروبا.

هذا وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن حوالى 80 ألف إسرائيلي يتواجدون حاليا بالعزل الصحي، لمدة أسبوعين، ضمن اجراءات الفحص الاجباري، لضمان خلوهم من الفايروس.

ولمحاربة الفايروس، لفت موقع "والا"، الى أن الجيش، يمنع أي فلسطيني من بيت لحم من دخول البلاد، وذلك لمنع نقل الكورونا الى إسرائيل، مشيراً الى أن 1040 جنديا إسرائيليا يتواجدون حاليا بالعزل الصحي.