النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2437 )  الأحد 7/3/2020

1969م بدأت ما عُرِفَ بـ "حرب الاستنزاف" على جبهة قناة السويس بين مصر والكيان الصهيوني.

1968م لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أحد الأجهزة الستة التي تتكون منها الأمم المتحدة، تقرر في جلستها رقم (990) أن ترسل برقية إلى إسرائيل تطلب فيها الامتناع عن هدم البيوت فوراً واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأراضي المحتلة.