النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2437 ) الأحد 8/3/2020

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2437 ) الأحد 7/3/2020
أخبار فلسطينية
أشتية يعد بتشريعات تضمن المساواة الاجتماعي
"أوتشا": الاحتلال هدم وصادر 89 مبنى منذ بداية العام
النيابة بغزة تبدأ التحقيق في حادثة النصيرات
"الداخلية" تدعو إلى توخي الدقة في نشر أي معلومات تتعلق بفيروس
الأورومتوسطي: 3 آلاف طالب لجوء فلسطيني يواجهون إجراءات تمييزية مقيتة في السويد
عشراوي: المرأة الفلسطينية شريك أساسي في بناء الدولة
وزارة الصحة : تم فحص 600 عينة وننتظر نتائج 120 عينة
الصحة الإسرائيلية تقدر إصابة عشرات الآلاف بكورونا
سليمان: إن لم يتصل بنا غانتس فلن نوصي به
عضو كنيست مقرب من نتنياهو على علاقة بعالم الجريمة
بينيت ينفي اختراق هاتفه النقال
تشديد الحراسة على غانتس بعد تلقيه تهديدات
محدث: تشخيص إصابة 4 إسرائيليين بفيروس كورونا يرفع العدد إلى 25
نتنياهو وغانتس يتمسكان بتشكيل الحكومة الإسرائيلية ويهاجمان
المالية الإسرائيلية: تأثيرات كورونا الاقتصادية أكبر مما توقعنا
صحة الاحتلال تعلن شفاء 3 مصابين بالكورونا
"الأمم المتحدة لخدمات المشاريع" واليابان تدع..
تراجع عدد الوفيات بـ"كورونا" في الصين وارتفا..
السعودية تخضع ممثل حماس السابق ونجله للمحاكمة اليوم
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
فلسطين.. ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 19 – (صور)
دعوات فلسطينية لحماية الأسرى في سجون الاحتلال من “كورونا”
مسؤول فلسطيني: وضع سياح أمريكيين في الحجر الصحي بفندق في بيت لحم بسبب…
مجموعات مسلحة تحاول تخريب تهدئة غزة
إسرائيل تغلق الضفة الغربية بمناسبة «عيد المساخر»
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيسوية
فلسطين: وضع 15 أمريكيا بالحجر الصحي في فندق ببيت لحم بسبب «كورونا»
نادى الأسير الفلسطيني: 43 أسيرة في سجون الإحتلال الإسرائيلي
نادي الأسير يدعو للضغط على سلطات الاحتلال لاتخاذ التدابير الوقائية في أقسام الأسرى الفلسطينيين
الغد الأردنية
حكاية أول نائبة محجبة في الكنيست الإسرائيلي
ارتفاع عدد إصابات “كورونا” بالأراضي المحتلة لـ16 إصابة
الشرق القطرية
آندي تريفور لـ"الشرق": دور قطر الإنساني يتميز بالتفاعل مع معاناة الفلسطينيين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
حوار "العلاقات الدولية":التطبيع مع الاحتلال أخطر ما تطرحه صفقة ترامب-نتنياهو
"نيران السوق" تلتهم أحلام عائلة "حسين"
"لها" حملة لتعزيز الصحة النفسية للمرأة
في الاستغاثة الأخيرة.. لهيب النار حال بين "إياد" و"سلوى"
"فاجعة النصيرات" تدفع للتساؤل عن إجراءات الأمن والسلامة
تدابير احتواء "كورونا" في فلسطين قد تخفض الإنتاج
في ذكرى باسل الأعرج.... الحراك الشبابي في برلين يدعو السلطة لوقف التنسيق الأمني
القدس المحلية
تدهور صحة السائق المقدسي المصاب بفيروس كورونا
بسبب كورونا.. تعطيل الدراسة غدًا في الناصرة
الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام على حدود غزة
أكثر من ألف جندي إسرائيلي في الحجر الصحي
الاحتلال يبدأ فرض إغلاق كامل على الأراضي الفلسطينية
محافظ رام الله: يمنع تأجير او استضافة أي وافد أجنبي جديد تحت طائلة
الشركات الفلسطينية العاملة في مجال المعقمات تضاعف قدراتها
قطعان الخنازير .. أداة المستوطنين الجديدة للاستيلاء على الأراضي
أسيران من جنين وأم الفحم يدخلان عامهما الـ18 في الاسر
الحياة الجديدة
اشتية: سنتجاوز أزمة "كورونا" كما تجاوزنا الأصعب منها
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من البلدة القديمة في القدس المحتلة
محافظ القدس يدعو الى توخي الحيطة والحذر
الأيام
»الأخبار الزائفة حول كورونا في فلسطين تعرض صاحبها للعقوبة والمساءلة
» إرسال كتيبة خاصة إلى بيت لحم للمساهمة بالحد من انتشار...
» الحكومة تعلن رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء...
وكالة صفا
إطلاق حملة إعلامية لمواجهة شائعات "كورونا"
تشكيل غرفة عمليات مركزية بطوباس لمواجهة "كورونا"
نفي احتكار التجار للمواد الغذائية في الخليل
لجنة لتقديم الدعم لجنوب الضفة لمواجهة كورونا
كورونا" ينبش جيوب "الفلسطينيين".. من أكبر الرابحين والخاسرين؟!
"كورونا" يشل الاراضي الفلسطينية وإغلاق كافة المدارس والجامعات بغزة اليوم إحترازياً
الأسيرات في سجن الدامون ... كل تفاصيل الحياة صممت للتنكيل بهن
إصابة 47 شخصاً بكورونا من الوفد اليوناني الذي زار فلسطين
خبير قانوني: هدم منازل الأسرى عدوان "سافر" وجريمة حربٍ مكتملة الأركان
شركة الكهرباء تتخذ اجراءات تضامنية مع متضرر حريق النصيرات
سما نيوز
جنود إسرائيليون يُقرون بقنصهم المتعمد لمتظاهرين بغزة
47مصابا يونانيا بالكورونا من الوفد الذي زار فلسطين ومصر
الصحة بغزة: نبحث العزل الإجباري لغير الملتزمين بالحجر المنزلي من العائدين إلى القطاع
الهلال الاحمر يوضّح حقيقة حادثة الإغماء في بيت لحم
محافظ طوباس يصدر قرارا بإغلاق كافة صالات الأفراح في المحافظة
الاتحاد العام للمرأة: بالمقاومة والوحدة والصمود نسقط صفقة القرن ونقيم دولة العدالة والمساواة
إعادة افتتاح طريق حلب دمشق الدولي أمام حركة المسافرين
اعتقالات بالقدس واستهداف للمزارعين في غزة
عشية يوم المرأة.. الأسيرات الفلسطينيات ما زلن يعانين
غزّة: ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في مخيم النصيرات إلى 11
بيت لحم: تعطيل المؤسسات الرسمية باستثناء القطاع الصحي
محافظ رام الله: يمنع تأجير او استضافة أي وافد أجنبي ..
تنمية بيت لحم توزع مواد تعقيم وكمامات على المراكز ال..
الرئيس يوعز بوضع المكتبة الوطنية تحت تصرف وزارة الصح..
الاعلام" تدعو الى بث موحد لتغطية معلوماتية وتوعو..
ملحم: لا صحة للشائعات المتداولة على مواقع التواصل ال..
- 8 آذار (مارس)
- 2003م طائرات الأباتشي الصهيونيّ تغتال الدكتور المفكر إبراهيم المقادمة، أحد القادة السياسيّين لحركة حماس، عندما استهدفت سيّارته في وسط مدينة غزّة، واستشهد معه 3 من مرافقيه.
- 2002م في يومٍ دامٍ، قامت القوات الصهيونيّة بهجومٍ واسعٍ على طولكرم أدّى إلى استشهاد 16 فلسطينياً وإصابة العشرات .. وقد قُتٍل خلال العمليّات 3 من جنود الاحتلال . كما قامت القوات الصهيونيّة بارتكاب مجزرة في بلدة خزاعة في قطاع غزة راح ضحيّتها 23 شهيداً و30 جريحا.
- 2001م وزير الخارجيّة الأمريكيّ يعلن أن القدس عاصمة لـ (إسرائيل) وأن أمريكا ملتزمة بنقل سفارتها إلى القدس.
- 1994م استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز إيرز شمال قطاع غزة.
- 1973م استشهاد القائد محمد الأسود (جيفارا غزة) عضو المكتب السياسي وقائد قوات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قطاع غزة. استشهد مع رفيقه كامل العمصي وعبد الهادي الحايك في منزل الدكتور رشاد مسمار بعد معركة عنيفة مع قوات العدو الإسرائيلي.
- 1969م بدأت ما عُرِفَ بـ "حرب الاستنزاف" على جبهة قناة السويس بين مصر والكيان الصهيوني.
- 1968م لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أحد الأجهزة الستة التي تتكون منها الأمم المتحدة، تقرر في جلستها رقم (990) أن ترسل برقية إلى إسرائيل تطلب فيها الامتناع عن هدم البيوت فوراً واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأراضي المحتلة.
- 1957م القوات الإسرائيلية تنسحب من شبه جزيرة سيناء المصرية بعد احتلالها إبان العدوان الثلاثي بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا، وفتح قناة السويس أمام السفن الصغيرة.