النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2437 ) الأحد 8/3/2020

2002م في يومٍ دامٍ، قامت القوات الصهيونيّة بهجومٍ واسعٍ على طولكرم أدّى إلى استشهاد 16 فلسطينياً وإصابة العشرات .. وقد قُتٍل خلال العمليّات 3 من جنود الاحتلال . كما قامت القوات الصهيونيّة بارتكاب مجزرة في بلدة خزاعة في