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النيابة: التحقيقات بحادثة النصيرات مستمرة للوصول للحقيقة

08 آذار / مارس 2020 10:53

غزة-الرأي:

قالت النيابة العامة في قطاع غزة، إن التحقيقات في حادثة حريق النصيرات التي وقعت الخميس الماضي، وراح ضحيتها 11 شهيداً وعشرات الإصابات، لا زالت جارية ومستمرة.

وأكدت النيابة في تصريح وصل "الرأي" اليوم الأحد، على وجود تعاون ن مع فرق الخبراء وطواقم المباحث العامة، للوصول إلى الحقيقة الكاملة حول ظروف الحادث وأسبابه، والمسؤولية الجزائية المترتبة على كافة الأطراف المشاركة بسلوك جرمي، إيجابي أو سلبي، وذلك حفاظاً على حقوق الضحايا، وتحقيقاً للاستقرار والأمن العام.

وشددت على مضيها في إجراءاتها بحزم ومهنية عالية، في سبيل اتخاذ المقتضى القانوني وفق نتائج التحقيق ومخرجاته، مؤكدة أنها ستتخذ  الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت قيامه بنشر معلومات غير صحيحة أو بث الإشاعات بين أبناء شعبنا.

وقالت إنه ومنذ اللحظة الأولى لحادثة النصيرات باشرت نيابة محافظة الوسطى الجزئية صلاحياتها القانونية بالتحقيق، والإشراف على أعمال التحري والاستدلال، ومعاينة مكان الحادث، وسماع أقوال الشهود وتدوين إفادات المصابين، بإشراف ومتابعة مباشرة من النائب العام.

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