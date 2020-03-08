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النيابة العامة : التحقيقات بحادثة النصيرات مستمره للوصول الى الحقيقة

08 آذار / مارس 2020 10:53

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غزة-الرأي

أكدت النيابة العامة على انها ومنذ اللحظة الأولى لحادثة النصيرات باشرت نيابة محافظة الوسطى الجزئية صلاحياتها القانونية بالتحقيق، والإشراف على أعمال التحري والاستدلال، ومعاينة مكان الحادث، وسماع أقوال الشهود وتدوين إفادات المصابين، بإشراف ومتابعة مباشرة من النائب العام.

وأعربت النيابة  في بيان وصل الرأي نسخة عنه عن حزنها الشديد للحادث الاليم ، مقدمه تعازيها لأبناء شعبنا الكريم عامة، ولذوي الشهداء والمصابين في الحادث خاصة، مشيده بجهود المخلصين من أبناء شعبنا وموظفي الدفاع المدني والشرطة والبلديات والطواقم الطبية في احتواء الحدث ومتابعة آثاره،

وأوضحت النيابة أن التحقيقات ما زالت جارية ومستمرة، ويوجد تعاون مع فرق الخبرة وطواقم المباحث العامة، للوصول إلى الحقيقة الكاملة حول ظروف الحادث وأسبابه، والمسؤولية الجزائية المترتبة على كافة الأطراف المشاركة بسلوك جرمي، إيجابي أو سلبي، وذلك حفاظاً على حقوق الضحايا، وتحقيقاً للاستقرار والأمن العام.
وأكدت النيابة العامة على أنها ماضية في إجراءاتها بحزم ومهنية عالية، في سبيل اتخاذ المقتضى القانوني وفق نتائج التحقيق ومخرجاته، مشدده على انها  ستتخذ  الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت قيامه بنشر معلومات غير صحيحة أو بث الإشاعات بين أبناء شعبنا.

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