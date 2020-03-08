بلدية المغازي تشرع بتنفيذ الاجراءات العملية لقرار المجلس البلدي

غزة-الرأي

شرعت بلدية المغازي بتنفيذ الاجراءات العملية لقرار المجلس البلدي المعلن عنه في جلسة أمس السبت. والذي يتمثل باغلاق محلات تعبئة وتخزين الغاز بالمناطق السكنية ، وامهال الموزعين مدة اسبوعين للبحث عن اماكن بديله خارج المناطق السكنية ، داعية اصحاب محلات الحلويات والمخابز والمصانع بعدم تخزين الغاز او اي وقود فائض عن الاستخدام اليومي

وأكدت البلدية أن كل من يخالف القرار سيتعرض محله للاغلاق الفوري حسب الاصول .

هذا وقد قام رئيس شعبة الحرف والمهن محرم فؤاد حمد بالتعاون مع شرطة البلدية بجولة مسائية باخطار ٢٠ محل بتنفيذ قرارات المجلس البلدي .

وسيتم استكمال العمل اليوم الاحد . وستكون هناك اجراءات فورية تنفذ على الواقع لكل من لم يلتزم باجراءات الامن والسلامة ابتداء من يوم غدٍ الاثنين ،

ويأتي ذلك ضمن سلسلة إجراءات ستقوم بها البلدية من اجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين

ودعت البلدية المواطنين أصحاب المطاعم والمخابز وموزعي الغاز بضرورة اتباع التعليمات والارشادات التي تصدر عن البلدية والجهات ذات العلاقة