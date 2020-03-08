الثقافة تؤجل معرض الكتاب بغزة بسبب "كورونا"

غزة-الرأي

أعلنت وزارة الثقافة وبلدية غزة، عن تأجيل افتتاح معرض "غزة هاشم" الثاني للكتاب، المقرر إقامته خلال الأسبوع الحالي بمدينة غزة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي "نسخة عنه : "في ظل حالة الترقب والشغف الشديد لجمهور المثقفين الفلسطينيين لإقامة معرض الكتاب في قطاع غزة، والتفاعل الجماهيري الكبير مع هذا الحدث، وبعد عدة مداولات، وإنطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية نعلن عن تأجيل افتتاح معرض غزة هاشم الثاني للكتاب، وذلك حفاظًا على المصلحة الوطنية العليا، وحرصًا على سلامة أبناء شعبنا، في ظل إنتشار فيروس "كورونا" في عدة مناطق مجاورة لقطاع غزة".

ودعت الوزارة كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى التعامل مع الأمر بجدية وإتباع كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية للحفاظ على سلامتهم.

يشار إلى أن المعرض كان مقررًا له أن يستمر لمدة عشرة أيام خلال الفترة من الحادي عشر إلى التاسع عشر من آذار/مارس الحالي، وسيتم خلاله عرض عشرات الآلاف من الكتب والعناوين الجديدة في مختلف العلوم الإنسانية، وتنظيم ما يقارب (25) فعالية ثقافية على هامش المعرض، بمشاركة واسعة من دور نشر ومكتبات محلية ومؤسسات ومراكز ثقافية، بعد تعذر مشاركة دور النشر والمكتبات العربية بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.