أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح الثلاثاء القادم

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، يوم الثلاثاء القادم.

وذكرت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة عشر من كشف (2020/7)، والحافلات: من الأولى حتى الرابعة (الرقم 100) من الكشف الجديد (2020/8).

ودعت المسافرين للتواجد صباح الثلاثاء الساعة 6:30 في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرة إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت الداخلية أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مطالبة المسافرين بالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

كذلك دعتهم لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

✔ رابط الكشف الجديد (2020/8)