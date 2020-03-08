اعتقال 6 مواطنين على حاجز بيت حانون/ايرز منذ بداية العام

غزة – الرأي:

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 فلسطينيين على معبر بيت حانون /ايرز، منذ بداية العام.

وأوضح المركز في تصريح صحفي بان مخابرات الاحتلال في معبر بيت حانون والتي تشرف على استصدار التصاريح ومقابلة سكان القطاع الذين يرغبون في التنقل إلى أراضي الضفة الغربية اعتقلت يوم الجمعة الماضية التاجر “عمار محمد جندية” (٣٨ عامًا) من سكان حي الشجاعية شرق غزة خلال توجهه للضفة الغربية عبر الحاجز .

وأشار إلى أن مخابرات الاحتلال على ذات المعبر كانت اعتقلت مساء الثلاثاء الماضي التاجرين “عبد الكريم سامي ابو سعادة” (32 عاما) ، و”احمد محمد عيد صبح” (48عاما). من سكان غزة أثناء مغادرتهما للقطاع ، عبر حاجز بيت حانون /ايرز ونقتلهم إلى التحقيق في عسقلان ، بينما في بداية شباط الماضي اعتقلت التاجر” عامر سعد بركه” خلال سفره للضفة الغربية .

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت في شهر يناير الماضي مواطنين على الحاجز وهم “وليد مصطفى سالم ” (43 عامًا) أثناء مغادرة القطاع متوجها إلى جسر الأردن للسفر، والتاجر “صلاح عبد المالك القرا” (38 عامًا) سكان خانيونس أثناء توجهه لمقابلة المخابرات، لاستصدار تصريح للتنقل .

وأكد المركز أن سلطات الاحتلال تستخدم المعابر للإيقاع بالسكان في قطاع غزة، وابتزازهم واستغلال حاجاتهم الإنسانية واحتياجهم القهري للسفر، ومساومتهم للعمل مع الاحتلال وتقديم معلومات مقابل السماح لهم بالعبور، لا سيما المرضى ومرافقيهم دون أي اكتراث بتدهور الأوضاع الصحية لهم.