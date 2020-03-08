الصحة: 19 إصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين

غزة – الرأي:

قالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى اللحظة 19 حالة في فلسطين، وتم إجراء فحوصات لـ712 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية في مختبر الصحة العامة المركزي منذ 20/1/2020، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة التي تم رصدها في مدينة بيت لحم.

ولفتت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إلى أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بمدينة أريحا، بلغ 4 حالات، إضافة إلى حالتين في الحجر الخاص بمعبر رفح.

وأوضحت أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي المنزلي بلغ 2116 حالة، بينهم 2000 حالة في بيت لحم لمخالطي المصابين الـ19، و116 حالة في بقية المحافظات.

وأكدت أن العمل جار لتجهيز حجر صحي في كل محافظات الوطن، إضافة إلى تشكيل خلايا أزمة في كافة المحافظات تشمل القطاع الحكومي والهلال الأحمر، والخدمات الطبية العسكرية، والقطاع الخاص، عدا عن تجهيز المركز الوطني للإدمان ليكون مستقبلا للفرز والحجر والعلاج في محافظة بيت لحم.

وأفادت الوزارة بأن عدد الحالات المؤكدة بمرض كوفيد 19 عالميا بلغ 101927 حالة، منها 21110 سجلت خارج الصين في 93 دولة، فيما بلغ عدد الوفيات 3073 في الصين و413 خارجها، وذلك وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية حتى الأمس.