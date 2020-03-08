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غزة: قرار بتمديد تعليق الدراسة حتى نهاية الأسبوع الجاري

08 آذار / مارس 2020 03:43

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غزة- الرأي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الأحد، قراراً يقضي بتمديد تعليق الدراسة في المدارس ورياض الأطفال حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ونشرت الوزات في بيان مقتضب، أنه سيتم استئناف الدراسة يوم السبت القادم الموافق 14 مارس، ما لم يطرأ أي مستجدات.

بدوره، قال مدير دائرة الإعلام التربوي في الوزارة، فطين البنا، أن التوجه السائد مبني على التوافق مع وكالة الغوث "الأونروا" بشأن الدوام.

وأشار البنا في حديثه لـ"الرأي" إلى أن الوزارة تعكف حالياً على تطوير عملية التعليم عن بعد من أجل استثمارها في مواصلة العملية التعليمية حال استمر التعليق.

بدورها، عممت "الأونروا" بياناً حول تمديد تعليق الدراسة في مدارسها حتى نهاية الأسبوع الجاري كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا".

ولفتت إلى أنه سيتم إعادة تقييم الأمور مساء يوم الخميس من هذا الأسبوع، لاتخاذ القرار بشأن الدوام الأسبوع القادم.

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