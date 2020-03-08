"غانتس" يوافق على شروط "ليبرمان" للانضمام للحكومة

وافق زعيم تحالف "أبيض-أزرق" بيني غانتس اليوم الأحد، على الشروط التي وضعها زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان للانضمام إلى أي حكومة إسرائيلية جديدة.

جاء ذلك خلال مشاركة "غانتس" تغريدة "ليبرمان" على تويتر، والتعليق عليها بقوله: "موافق، ونحن ملزمون بالتقدم في هذا السياق".

في حين سيواجه سيناريو انضمام "ليبرمان" لحكومة "غانتس" عقبات كثيرة، أولها رفض القائمة العربية الاشتراك معه في حكومة.

وكشف ليبرمان اليوم عن شروطه للانضمام لحكومة إسرائيلية.

وأوضح ليبرمان في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" أن شروطه تتمثل في رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، ونقل صلاحيات المواصلات العامة، وفتح المصالح التجارية يوم السبت، وتجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية للجيش.

كما اشترط ليبرمان كذلك سن قانون الزواج المدني، والسماح باعتناق الديانة اليهودية في المحاكم الشرعية اليهودية.

في حين خلت شروط ليبرمان هذه المرة من ذكر قطاع غزة، إذ اشترط في الانتخابات السابقة إخضاع حماس ووقف تحويل الأموال للقطاع.

ووفقًا للنتائج غير الرسمية، حصل حزب الليكود على 36 مقعدًا، يليه تحالف أبيض- أزرق بزعامة بيني غانتس بحصوله على 32 مقعدا، أما القائمة العربية المشتركة فقد حصلت على 15 مقعدا وأحزاب المتدينين اليهود على 17 مقعدا.

والنتيجة لا زالت غير كافية لتشكيل حكومة، إذ يحتاج زعيم الليكود رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى 61 مقعدًا لنيل ثقة الكنيست، وهو لم يحصل على دعم سوى 58 نائبًا.

المصدر: ترجمة صفا