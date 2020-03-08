قرار بإغلاق مساجد وكنائس بيت لحم ومنع التجمعات

فلسطين المحتلة - الرأي

قرر محافظ بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة، إغلاق جميع المساجد، والكنائس، والأديرة، والمواقع الأثرية، والمتنزهات العامة، وصالات الأفراح، ومنع التجمعات.

وأوضح المحافظ في بيان له، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" في بيت لحم، في ضوء ارتفاع أعداد الخاضعين للحجر المنزلي في المحافظة إلى ألفي حالة.

بدوره، أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالضفة الغربية، إغلاق كافة مساجد محافظة بيت لحم، على أن تكون مواعيد الصلاة من خلال شبكة الأذان الموحد.

وصرحت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم، أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بلغ حتى اللحظة 19 حالة في فلسطين، فيما تم إجراء فحوصات لـ712 عينة مشتبه بإصابتها، وكانت النتائج "غير مصابة".