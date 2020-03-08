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تعليق العمل بمراكز التدريب المهني وذوي الإعاقة بغزة

08 آذار / مارس 2020 05:51

GettyImages-90700417
GettyImages-90700417

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عن تعليق العمل بمراكز التدريب المهني التابعة لها في كافة المحافظات حتى الخميس القادم.

وأشارت الوزارة في بيان مقتضب اليوم الأحد، أن القرار يشمل أيضاً تعليق العمل بمراكز ذوي الإعاقة ودور الحضانة، فيما سيتم تقييم الأوضاع بعد ذلك وفق المصلحة العامة.

وكانت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، قد قررت اليوم تمديد تعليق الدراسة في المدارس ورياض الأطفال حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتأتي تلك القرارات الحكومية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، الذي لم يثبت حتى الآن دخوله قطاع غزة، وفق وزارة الصحة.

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