فيس بوك يطرح نسخة تطبيق Messenger لمنصة MacOS.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة فيس بوك خلال 2019 عن عزمها إطلاق تطبيق Messenger لأجهزة Mac، حيث كانت الشركة تهدف لإطلاق هذا التطبيق بحلول نهاية العام، إلا أنه من الواضح أن هذا لم يحدث، وأخيرا قامت فيس بوك بإطلاق نسخة تطبيق Facebook Messenger لأجهزة Mac الخاصة، حيث يمكن تحميله الآن بسهولة.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى فيبدو أن تطبيق Facebook Messenger لمنصة MacOS متوفر حاليًا في فرنسا فقط، وسيجري إطلاق هذا التطبيق على مراحل لأن هناك تقارير تفيد بأن التطبيق غير متاح حتى الآن في المناطق الأخرى، ولكن هي مسألة وقت فقط قبل أن يشق هذا التطبيق طريقه إلى بقية أنحاء العالم.

وفي نفس السياق فيبدو أن تطبيق Facebook Messenger لمنصة MacOS تم إنشاؤه باستخدام Electron، بدلاً من Mac Catalyst، وهو أمر مهم يجب مراعاته، كما يبدو أيضًا أن تطبيق Facebook Messenger لمنصة MacOS يشبه إلى حد كبير نسخة الويب من حيث الوظائف، لذلك إذا استخدمت نسخة الويب من قبل، فلا ينبغي أن يكون التطبيق الجديد مختلفًا جدًا أو يتطلب بعض الوقت للتعود عليه.

على جانب آخر كشف مارك زوكربيرج، مؤسس شركة فيس بوك، عن تطوير جديد لتطبيق ماسنجر لهواتف IOS، ليصبح أسرع مرتين وفى ربع حجمه من نسخة السابقة.

وقال مارك زوكربيرج، عبر صفحته على فيس بوك: "لقد أعدنا تطوير تطبيق ماسنجر بالكامل، للحصول على مزيد من السرعة، ابتداء من اليوم، يتم طرح تطبيق ماسنجر الجديد لنظام IOS.. بمجرد اكتمال التشغيل، سيكون برنامج ماسنجر في ربع حجمه وتحميله أسرع مرتين".

وأضاف: "عندما تفتح ماسنجر على مدار اليوم فسوف يكون أسرع وأكثر استجابة مقارنة بالتطبيقات الأخرى التي تستخدمها.. استمتع".