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جراحة عاجلة في معدة فتاة هندية تكشف عن شيء غريب بداخلها ‏

09 آذار / مارس 2020 07:32

جراحة عاجلة في معدة فتاة هندية تكشف عن شيء غريب بداخلها ‏
جراحة عاجلة في معدة فتاة هندية تكشف عن شيء غريب بداخلها ‏

عانت مراهقة تبلغ من العمر 15 عاماً من آلام مبرحة وفقدت وزنها ليصل إلى 29 كيلوجراماً.

ولجأ والدا تلميذة تدعى شيفاني، إلى الطبيب لفحص حالتها، ليعثر على 3 كغم من الشعر داخل معدتها وذلك في ولاية أتر برديش الهندية، بحسب موقع ياهو.

وبسرعة خضعت الفتاة لجراحة طبية لاستخراج الشعر من معدتها.

وتزن شيفاني البالغة من العمر 15 عامًا 29 كيلوغرامًا فقط ما يقل بكثير منوزن الأصحاء في هذا العمر، وعند الفحص في المستشفى، تم العثور على بكرة من الشعر في بطن المريضة ما تسبب في مشاكل الجهاز الهضمي.

وتبين أن شيفاني كانت تأكل الشعر منذ أن كانت طفلة، والآن تتابع شيفاني العلاج في المستشفى ولكي تتفادى العودة إلى المشفى يجب أن تتخلى عن عادة عض الشعر باستمرار.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها الأطباء الشعر من المعدة، ففي عام 2019 أخرج الأطباء الصينيون 1.5 كغ من الشعر من معدة طفلة صغيرة. 

وتسمى هذه الحالة في الطب، بازهر، وهو اضطراب نفسي يقوم المريض خلاله ابتلاع كتلة غير قابلة للهضم مثل الشعر.

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