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حيلة الدم: أغرب طريقة تستخدمها السحالي لمنع المفترسات من الاقتراب

09 آذار / مارس 2020 07:34

حيلة الدم: أغرب طريقة تستخدمها السحالي لمنع المفترسات من الاقتراب
حيلة الدم: أغرب طريقة تستخدمها السحالي لمنع المفترسات من الاقتراب

ربما تكون قد سمعت من قبل عن حيوانات تستخدم أساليب دفاعية لحماية نفسها عند تعرضها لأي هجوم، بداية من حشرات العثث التي تغير لونها وقت الخطر لتشبه جذع أو فروع الأشجار، لليرقات التي تحاكي الثعابين. لكن هذه السحلية المقرنة الملكية تتمتع بسلاح خفي أكثر غرابة من أي حيوان آخر.

الموطن الأصلي السحلية المقرنة الملكية، التي تعتبر من الزواحف الصغيرة، في المكسيك وجنوب غرب الولايات المتحدة. وبيئتها الطبيعية في جبال صحراء سونوران، حيث تقضي معظم وقتها في تناول نمل الحصاد وغيره من الحشرات الأخرى.

بحسب ما أورد موقع Oddity Central الأمريكي، بإمكان تلك السحالي تناول 5 آلاف نملة في الوجبة الواحدة، وإذا كنت تعتقد أن هذا الأمر ليس مثيراً للإعجاب، فعلى الأرجح ستحب التقنية الغريبة التي تستخدمها للدفاع عن نفسها: إخراج دم من إحدى العينين.

حيلة الدم: أغرب طريقة تستخدمها السحالي لمنع المفترسات من الاقتراب

الحياة في صحراء سونوران صعبة للغاية، وبالتأكيد السلحية المقرنة لها نصيب من المفترسات التي تتربص بها للهجوم عليها في أي وقت. بداية من الثعابينوالفئران الآكلة للحوم للذئاب، جميع تلك الحيوانات تفضل تناول الزواحف الصغيرة.

ولحسن حظ السحلية المقرنة فهي تتمتع بالعديد من طرق حماية النفس، جميعها أُعدت خصيصاً للتعامل مع مفترسات معينة.

وبمراقبة السحلية المقرنة الملكية في البرية، لاحظ العلماء أنها تستخدم تقنية الدم في حالات محددة للغاية. على سبيل المثال: إذا اقتربت منها وأمسكت بها بشكل يشير إلى إنك تحاول إيذاءها، فستكتفي السحليةبالجلوس وإصدار صوت. إذاً، فمتى تستخدم حيلة الدم الدفاعية؟

الموقع أشار إلى أن تلك السحالي تستخدم حيلة الدم ضد ذئائب القيوط والوشق الأحمر. وعادة ما تنتظر حتى يكون المهاجم جاهزاً لمهاجمتها بأسنانه، وحينها تطلق الدم مباشرة في فمه، ورغم أن الدم ليس ساماً، لكن تلك الحيوانات تكرهه للغاية.

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