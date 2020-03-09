وكالة الرأي الفلسطينية "ديربي مانشستر".. يونايتد يصدم سيتي بهدفين وكالة الرأي الفلسطينية حماس تأسف للمحاكمات الجائرة للمعتقلين الفلسطينيين بالسعودية وكالة الرأي الفلسطينية مواطن سعودي يكتشف أكبر كهف في المملكة: فماذا عثر بداخله؟ وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في غزة وبيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية تعطيل المؤسسات التعليمية بالقدس حتى نهاية الأسبوع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية حيلة الدم: أغرب طريقة تستخدمها السحالي لمنع المفترسات من الاقتراب وكالة الرأي الفلسطينية جراحة عاجلة في معدة فتاة هندية تكشف عن شيء غريب بداخلها ‏ وكالة الرأي الفلسطينية بطاريات تسلا الجديدة تزود 30 ألف منزل بالطاقة وتوفر الملايين
أخبار » عجائب وطرائف

مواطن سعودي يكتشف أكبر كهف في المملكة: فماذا عثر بداخله؟

09 آذار / مارس 2020 08:54

مواطن سعودي يكتشف أكبر كهف في المملكة: فماذا عثر بداخله؟
مواطن سعودي يكتشف أكبر كهف في المملكة: فماذا عثر بداخله؟

اكتشف مواطن سعودي يدعى عبدالرحمن الصالح الغفيلي كهف يبلغ طوله ٣كم تقريباً ويبلغ ارتفاعه مابين ٢٠-٢٥ متر تقريباً من كهف أم جرسان في خيبر.

ويبلغ عرض الكهف مابين ١٥-١٨متر حيث يحتوي على سواقط كلسيه وعظام لحيوانات مختلفة بحسب ما أشار الغفيلي.

وأظهر فيديو متداول لحظةاكتشاف الكهف، حيث بقي فيه أجزاء سيتم استكشافها بعد انتهاء الرحلة.

ويقع الكهف بالقرب من منطقة  أم جرسان في حرة خيبر التي تضم كهفا آخر، يمتد على طول ألف و500 متر، بعرض 45 متراً، وارتفاع 12 متراً. كما يختلف علوه على طول المسار داخل الكهف حتى يصل إلى ارتفاع مترين وعرض ثلاثة أمتار.

وعلى مدخل كهف أم جرسان، تنمو الأشجار وتتواجد مساحة لشجيرات ورقية أرضية زاهية اللون. وتتوزع بداخله العديد من الأنفاق والأخاديد الضيقة والواسعة. كما تتواجد بقايا العظام التي تعود غالبيتها إلى حيوانات ضخمة الحجم كالإبل، والأبقار الوحشية.

ويشار إلى أن درجة حرارة الكهف الداخلية تصل إلى 24 درجة مئوية، وذلك مقارنة بسطحه الذي تبلغ حرارته 34 درجة في موسم الصيف.

مواطن سعودي يكتشف أكبر كهف في المملكة: فماذا عثر بداخله؟ Jursan- (2)_0
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الخدمة العامة تضع خطة احترازية لمواجهة فايروس الكورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟