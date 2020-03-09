مواطن سعودي يكتشف أكبر كهف في المملكة: فماذا عثر بداخله؟

اكتشف مواطن سعودي يدعى عبدالرحمن الصالح الغفيلي كهف يبلغ طوله ٣كم تقريباً ويبلغ ارتفاعه مابين ٢٠-٢٥ متر تقريباً من كهف أم جرسان في خيبر.

ويبلغ عرض الكهف مابين ١٥-١٨متر حيث يحتوي على سواقط كلسيه وعظام لحيوانات مختلفة بحسب ما أشار الغفيلي.

وأظهر فيديو متداول لحظةاكتشاف الكهف، حيث بقي فيه أجزاء سيتم استكشافها بعد انتهاء الرحلة.

ويقع الكهف بالقرب من منطقة أم جرسان في حرة خيبر التي تضم كهفا آخر، يمتد على طول ألف و500 متر، بعرض 45 متراً، وارتفاع 12 متراً. كما يختلف علوه على طول المسار داخل الكهف حتى يصل إلى ارتفاع مترين وعرض ثلاثة أمتار.

وعلى مدخل كهف أم جرسان، تنمو الأشجار وتتواجد مساحة لشجيرات ورقية أرضية زاهية اللون. وتتوزع بداخله العديد من الأنفاق والأخاديد الضيقة والواسعة. كما تتواجد بقايا العظام التي تعود غالبيتها إلى حيوانات ضخمة الحجم كالإبل، والأبقار الوحشية.

ويشار إلى أن درجة حرارة الكهف الداخلية تصل إلى 24 درجة مئوية، وذلك مقارنة بسطحه الذي تبلغ حرارته 34 درجة في موسم الصيف.