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حماس تأسف للمحاكمات الجائرة للمعتقلين الفلسطينيين بالسعودية

09 آذار / مارس 2020 08:59

غزة - الرأي

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها تابعت بأسف واستهجان المحاكمات الجائرة، والتهم الباطلة، التي وجّهتها السلطات السعودية إلى ثلة من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين على أراضيها.

وأضافت الحركة في بيان وصل "الرأي" الاثنين، أن "عشرات الفلسطينيين وفي مقدمتهم الدكتور محمد صالح الخضري، ونجله الدكتور هاني لم يقترفوا ذنبًا، ولم يرتكبوا إثمًا ولا جُرمًا، وإنّما جريرتهم في نظر جهاز رئاسة أمن الدولة السعودي هي أنهم ناصروا قضية فلسطين المقدّسة، التي هي قضية الأمة بمكوّناتها كافة، وارتضوا لأنفسهم أن يشاركوا من مواقعهم في شرف الجهاد؛ دفاعًا عن القدس والمسجد الأقصى".

وعبرت عن استنكارها الشديد لاستمرار السلطات السعودية في اعتقال الشرفاء من أبناء شعبنا وأمتنا، مطالبةً بإطلاق سراح جميع المعتقلين.

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