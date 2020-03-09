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طالبت بإطلاق سراحهم

حماس تستنكر محاكمة فلسطينيين مقيمين بالسعودية

09 آذار / مارس 2020 08:59

غزة - الرأي

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المحاكمات الجائرة، والتهم الباطلة، التي وجّهتها السلطات السعودية إلى ثلة من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين على أراضيها.

وقالت الحركة في بيان وصل "الرأي" الاثنين: "تابعنا ببالغ الأسف والاستهجان المحاكمات الجائرة، والتهم الباطلة، التي وجّهتها السلطات السعودية إلى ثلة من خيرة الخيرة، وصفوة الصفوة، من أبناء شعبنا الفلسطيني المقيمين في السعودية، وفي مقدّمتهم الدكتور محمد صالح الخضري، ونجله الدكتور هاني، والعشرات من الفلسطينيين الذين لم يقترفوا ذنبًا، ولم يرتكبوا إثمًا ولا جُرمًا، وإنّما جريرتهم في نظر جهاز رئاسة أمن الدولة السعودي هي أنهم ناصروا قضية فلسطين المقدّسة، التي هي قضية الأمة بمكوّناتها كافة، وارتضوا لأنفسهم أن يشاركوا من مواقعهم في شرف الجهاد؛ دفاعًا عن القدس والمسجد الأقصى".

وعبرت عن استنكارها الشديد لاستمرار السلطات السعودية في اعتقال الشرفاء من أبناء شعبنا وأمتنا، مطالبةً بإطلاق سراح جميع المعتقلين.

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