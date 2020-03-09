وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تناقش التوسع في التعليم الالكتروني وكالة الرأي الفلسطينية أحزاب يمينية تعرقل المصادقة على بناء بيوت فلسطينية بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية "ديربي مانشستر".. يونايتد يصدم سيتي بهدفين وكالة الرأي الفلسطينية حماس تستنكر محاكمة فلسطينيين مقيمين بالسعودية وكالة الرأي الفلسطينية مواطن سعودي يكتشف أكبر كهف في المملكة: فماذا عثر بداخله؟ وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في غزة وبيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية تعطيل المؤسسات التعليمية بالقدس حتى نهاية الأسبوع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية حيلة الدم: أغرب طريقة تستخدمها السحالي لمنع المفترسات من الاقتراب
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة التعليم تناقش التوسع في التعليم الالكتروني

09 آذار / مارس 2020 09:08

وزارة التعليم تناقش التوسع في التعليم الالكتروني
وزارة التعليم تناقش التوسع في التعليم الالكتروني

غزة- الرأي

 ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي، الإجراءات العملية في توسيع عمليات التعليم الالكتروني ليشمل صفوف ومراحل دراسية غير الثانوية العامة عبر موقع روافد التعليمي والإذاعة التعليمية ومنصات الوزارة الإعلامية.

جاء ذلك، خلال لقاء عُقد في مقر الإذاعة التعليمية بحضور وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د.محمود مطر، ومدير عام التقنيات التربوية د.أحمد أبو ندى ، ومدير عام الحاسوب م. أسامة يونس ، ومدير عام الشؤون الإدارية أ. رائد صالحية وعدد من المختصين.

وأوضح ثابت أن التعليم الالكتروني في الوزارة يتمتع بدرجة عالية من الجودة والتقدم، حيث إن موقع روافد الالكتروني قد فاز ضمن أفضل 15 موقعاً الكترونياً للتعليم الالكتروني عبر العالم، كما أن إذاعة التعليم حققت الفوز في المرتبة الأولى عبر الإذاعات العربية عن فئة البرامج الحوارية.

وأفاد  أن وزارته لديها برامج مميزة وحلول رقمية في التغلب على مختلف الظروف لضمان استمرار العملية التعليمية سواء في فترات الدوام أو التعطيل أثناء الظروف القاهرة، ومن هذه البرامج الحصص الافتراضية والتواصل بين المعلمين والطلبة في تعليم المنهاج وطرح الأسئلة والإجابات إضافة إلى الفيديوهات التعليمية المصورة لشرح منهاج الثانوية العامة التي تبث عبر موقع روافد أو تلك التي تبث عبر صفحة الإذاعة التعليمية.

وأعرب ثابت عن استعداد وزارته لمنح الفضائيات الفلسطينية وجميع المنصات والمواقع الإعلامية الفيديوهات الخاصة بشرح منهاج الثانوية العامة والفيديوهات الخاصة للمراجعة لبثها خدمة للطلبة.

ولفت إلى أن تقدم الوزارة في هذا المجال قد لاقى الإشادة من العديد من المؤسسات الدولية ، فرغم الظروف الصعبة وقلة الإمكانيات إلا أن الوزارة تحقق النجاحات في هذا المضمار.

وتم خلال اللقاء استعراض نجاحات برامج الإذاعة التعليمية في المراجعة الشاملة للثانوية العامة حيث حقق برنامج "المتفوقون" الخاص بالمراجعة المباشرة لدروس منهاج الثانوية العامة الذي تبثه إذاعة صوت التربية والتعليم على صفحتها على الفيس بوك تفاعلاً كبيراً حيث حصد أكثر من ربع مليون مشاهدة في أسبوعه الأول.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الخدمة العامة تضع خطة احترازية لمواجهة فايروس الكورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟