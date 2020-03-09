وزارة التعليم تناقش التوسع في التعليم الالكتروني

غزة- الرأي

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي، الإجراءات العملية في توسيع عمليات التعليم الالكتروني ليشمل صفوف ومراحل دراسية غير الثانوية العامة عبر موقع روافد التعليمي والإذاعة التعليمية ومنصات الوزارة الإعلامية.

جاء ذلك، خلال لقاء عُقد في مقر الإذاعة التعليمية بحضور وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د.محمود مطر، ومدير عام التقنيات التربوية د.أحمد أبو ندى ، ومدير عام الحاسوب م. أسامة يونس ، ومدير عام الشؤون الإدارية أ. رائد صالحية وعدد من المختصين.

وأوضح ثابت أن التعليم الالكتروني في الوزارة يتمتع بدرجة عالية من الجودة والتقدم، حيث إن موقع روافد الالكتروني قد فاز ضمن أفضل 15 موقعاً الكترونياً للتعليم الالكتروني عبر العالم، كما أن إذاعة التعليم حققت الفوز في المرتبة الأولى عبر الإذاعات العربية عن فئة البرامج الحوارية.

وأفاد أن وزارته لديها برامج مميزة وحلول رقمية في التغلب على مختلف الظروف لضمان استمرار العملية التعليمية سواء في فترات الدوام أو التعطيل أثناء الظروف القاهرة، ومن هذه البرامج الحصص الافتراضية والتواصل بين المعلمين والطلبة في تعليم المنهاج وطرح الأسئلة والإجابات إضافة إلى الفيديوهات التعليمية المصورة لشرح منهاج الثانوية العامة التي تبث عبر موقع روافد أو تلك التي تبث عبر صفحة الإذاعة التعليمية.

وأعرب ثابت عن استعداد وزارته لمنح الفضائيات الفلسطينية وجميع المنصات والمواقع الإعلامية الفيديوهات الخاصة بشرح منهاج الثانوية العامة والفيديوهات الخاصة للمراجعة لبثها خدمة للطلبة.

ولفت إلى أن تقدم الوزارة في هذا المجال قد لاقى الإشادة من العديد من المؤسسات الدولية ، فرغم الظروف الصعبة وقلة الإمكانيات إلا أن الوزارة تحقق النجاحات في هذا المضمار.

وتم خلال اللقاء استعراض نجاحات برامج الإذاعة التعليمية في المراجعة الشاملة للثانوية العامة حيث حقق برنامج "المتفوقون" الخاص بالمراجعة المباشرة لدروس منهاج الثانوية العامة الذي تبثه إذاعة صوت التربية والتعليم على صفحتها على الفيس بوك تفاعلاً كبيراً حيث حصد أكثر من ربع مليون مشاهدة في أسبوعه الأول.