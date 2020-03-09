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صرف دفعة جديدة من مبادرة "عيلة واحدة" لأسر فقيرة بغزة

09 آذار / مارس 2020 10:19

غزة - الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف دفعة مالية جديدة من تبرعات مبادرة (عيلة واحدة) التي تم التبرع بها من مستحقات موظفي الحكومة لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة عبر مكاتب البريد اليوم الاثنين.

وقال وكيل الوزارة غازي حمد في بيان وصل "الرأي" إن الدفعة الجديدة تشمل صرف ٢٠٠ شيكل للأسر الأشد فقرا وفق المعايير التي تنطبق على الحالات المشمولة في الصرف، وهي الأسر التي لا تحصل على مخصصات التنمية الاجتماعية، أو التي لم يدرج اسمها ضمن المنحة القطرية، أو التي لا تملك مصدر دخل.

وذكر أنه يتم صرف التبرعات حسب كشف الأسماء المستفيدة التي استلمتها لجنة المبادرة من وزارة التنمية وقامت بإبلاغ أصحابها لاستلام المبالغ المخصصة لهم.

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