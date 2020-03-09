"الحركة النسائية": نعتز ونفتخر بالمرأة الفلسطينية في يومها العالمي

غزة - الرأي

هنأت الحركة النسائية الإسلامية المرأة الفلسطينية في اليوم العالمي للمرأة، معربةً عن فخرها واعتزازها بها لتضحياتها الكبيرة التي تقدمها للمجتمع.

وقالت القيادية في الحركة كفاح الرملي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الإعلام، اليوم الاثنين، إن المرأة الفلسطينية سطّرت خلال مراحل حياتها المختلفة ملحمة تاريخية خالدة في مواجهة الاحتلال الغاصب، والدفاع عن الوطن السليب وحق الشعب فمثلت المرأة الحضور الفاعل والمشاركة المؤثرة في أخطر وأدق المفاصل والقرارات التاريخية الفلسطينية.

واعتبرت الرملي المرأة الفلسطينية النموذج الرائع للمرأة، لافتة إلى أن المرأة الفلسطينية تستحق الاحتفاء كونها من مكونات المجتمع ويقع على كاهلها مسؤوليات كبيرة كالقضايا الوطنية وبناء المجتمع.

وثمنت الإنجازات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ونهضتها والنجاحات في تمكين المرأة ودعمها، والحد من الانجرار بسبب الحماسة الى قرارات و إجراءات تزيد الغربة عن ثقافتنا وديننا تعمق الفجوة بين الواقع والمأمول.

وذكرت الرملي أن الحركة النسائية الإسلامية عملت على استنهاض الوعي الجمعي والشراكة الموضوعية لمناقشة وإقرار القضايا المرتبطة بالمرأة والأسرة والمجتمع دون عزل هذه المكونات عن بعضها البعض للوصول الى رؤية صافية تتناسب مع واقع المرأة الفلسطينية وإيجاد الحلول الناجحة لها.

وأثنت على المرأة الفلسطينية التي قدمت شهيدات وأسيرات وجريحات، كما وجهت التحية للمبدعات الجميلات اللاتي ضربن أروع المثل في الصمود والعطاء.

وأعربت عن فخرها واعتزازها بالمرأة الفلسطينية المناضلة والمبدعة والصابرة والمعطاءة التي تصنع مكونات الثبات بيد وتقبض على جمر الألم باليد الأخرى.