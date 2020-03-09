وكالة الرأي الفلسطينية "بينيت" يصادق على مشروع "طريق السيادة" قرب القدس وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في بيت لحم إلى 20 وكالة الرأي الفلسطينية يوم المرأة.. أسيرات في عتمة التعذيب! وكالة الرأي الفلسطينية صرف دفعة جديدة من مبادرة "عيلة واحدة" لأسر فقيرة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: ارتفاع عدد شهداء حريق النصيرات إلى 13 وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بـ "كورونا" في "إسرائيل" لـ 39 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تناقش التوسع في التعليم الالكتروني وكالة الرأي الفلسطينية أحزاب يمينية تعرقل المصادقة على بناء بيوت فلسطينية بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية "ديربي مانشستر".. يونايتد يصدم سيتي بهدفين وكالة الرأي الفلسطينية حماس تستنكر محاكمة فلسطينيين مقيمين بالسعودية
ملفات خاصة » ملفات خاصة

الزراعة توسم مستلزمات زراعية شرق خان يونس

09 آذار / مارس 2020 01:29

غزة – الرأي:

نفذت الإدارة العامة للتسويق والمعابر بوزارة الزراعة، أول عملية وسم للمستلزمات الزراعية، وذلك بعد استلام مهامها الجديدة.

واستهدفت عملية الوسم التي أشرف عليها م. طارق أبو صبحة مدير الإدارة التسويقية والدراسات، ١٦٩٠ عبوة مبيدات زراعية و٨٠ عبوة بذور زراعية، لأحد التجار في المنطقة الشرقية لمحافظة خان يونس، حيث خضعت هذه المستلزمات بعد اعتماد العينات وثبوت مطابقتها للمواصفات الفنية في مختبر وقاية النبات التابع للوزارة.

 ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الزراعة، لضبط عملية تسويق المستلزمات الزراعية المستورة والمحلية، لضمان جودة مستلزمات الانتاج في قطاع الإنتاج النباتي والحيواني.

1be24a9d-915c-4434-911a-720cfcdb1c49 71a462cc-25fe-457b-a779-d0e1b00a0fc6 88281223_196746494985675_2551277016968069120_n 5979c0ef-db72-45fc-aafc-09dec6d43fa4
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الخدمة العامة تضع خطة احترازية لمواجهة فايروس الكورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟