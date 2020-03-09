وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشرع بعقد لقاءات مباشرة مع المعنيين بالقطاع الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية "الحركة النسائية": نعتز ونفتخر بالمرأة الفلسطينية في يومها العالمي وكالة الرأي الفلسطينية "بينيت" يصادق على مشروع "طريق السيادة" قرب القدس وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في بيت لحم إلى 20 وكالة الرأي الفلسطينية يوم المرأة.. أسيرات في عتمة التعذيب! وكالة الرأي الفلسطينية صرف دفعة جديدة من مبادرة "عيلة واحدة" لأسر فقيرة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: ارتفاع عدد شهداء حريق النصيرات إلى 13 وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بـ "كورونا" في "إسرائيل" لـ 39 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تناقش التوسع في التعليم الالكتروني وكالة الرأي الفلسطينية أحزاب يمينية تعرقل المصادقة على بناء بيوت فلسطينية بالقدس
أخبار » الأخبار الحكومية

قرار بإغلاق محلات تعبئة الغاز بالمناطق السكنية بخان يونس

09 آذار / مارس 2020 01:51

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

خان يونس - الرأي

قررت لجنة الأمن والسلامة في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة إغلاق كافة المحلات الخاصة بتعبئة الغاز المنزلي ومنع تخزين المحروقات في المناطق السكنية، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة الجمهور ومنع الكوارث الوشيكة التي قد تنتج عن وجود تلك المحلات بين السكان.

جاء ذلك عقب اجتماع موسع عقد اليوم بحضور رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة، ورئيس اللجنة مدير مديرية وزارة العمل بخان يونس وائل عيسى، ومدير دائرة الصحة والبيئة يوسف شبير، وممثلين عن دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة الفلسطينية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وجهاز الدفاع المدني، ومباحث التموين، والمهتمين.

وبين البطة أهمية الاجتماع لمناقشة بعض الملفات الساخنة الناتجة عن وجود محلات بيع الغاز وتخزين الوقود في المناطق السكنية، وكذلك وضع الرؤية الضابطة والناظمة لعمل المخابز لتجنب الكوارث المأساوية التي قد تحدث في حال وجود المخاطر والتي قد تودي بحياة المواطنين والعاملين في تلك المرافق كما حدث في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي.

وشدد على أن بلدية خان يونس ولجنة الأمن والسلامة ستضع المزيد من الضوابط القانونية الصارمة من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم، ومنع الإستهتار بحياة المواطنين التي هي أغلى ما نملك، مشيراً إلى أن البلدية ستعمد إلى تنفيذ كافة قرارات اللجنة بالتعاون مع الجهات المختصة.

وخلصت اللجنة في اجتماعها إلى تنفيذ القرارات الملزمة والتي تهدف لحماية الأرواح والممتلكات ومن بينها اغلاق جميع محلات تعبئة وتخزين الغاز في المناطق السكنية، وإمهال موزعي الغاز مدة أسبوع لإيجاد مكان مناسب خارج المناطق السكنية بعد الإغلاق الفوري، والتأكيد علي منع تعبئة الاسطوانات الزراعية والمتهالكة والمقصوصة بصورة نهائية كونها خارج المواصفات المطلوبة.

وأكدت اللجنة في قراراتها على إلزام جميع أصحاب المخابز ومصانع الحلويات بعدم تخزين أي كمية غاز أو وقود فائض عن الاستخدام اليومي في نفس مكان المصنع، مؤكدةً على أنها ستتخذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين وإغلاق المكان فوراً حسب الأصول القانونية المتبعة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الخدمة العامة تضع خطة احترازية لمواجهة فايروس الكورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟