النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2436) الاثنين 9/3/ 2020

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وزارة المالية الإسرائيلية ترفع تقديراتها لخسائر كورونا الاقتصادية

جانتس يقبل شروط ليبرمان لتشكيل الحكومة «الإسرائيلية» الجديدة

الاخبار الدولية

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مصر تعلن أول حالة وفاة جراء «كورونا» لمواطن ألماني

السعودية تبدأ محاكمة أنصار «حماس »

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القدس العربي

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

جانتس يقبل شروط ليبرمان لتشكيل الحكومة «الإسرائيلية» الجديدة

اعتقالات بالقدس واستهداف للمزارعين في غزة

الغد الأردنية

الاهرام المصرية

نتنياهو يستعين بالأطفال وقوات الجيش لتعقيم الأماكن العامة بسبب «كورونا »



الشروق المصرية

الشرق القطرية

السعودية تحاكم فلسطينيين بتهمة الانتماء لـ"حماس "

إسرائيل تغلق المعابر الحدودية مع مصر وتفرض حجرا صحيا على القادمين منها

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الصحف المحلية

جريدة فلسطين

القدس المحلية

حماس تستنكر بشدة محاكمة فلسطينيين بالسعودية

محامو نتنياهو يطلبون تأجيل محاكمته

أسير من جنين يدخل عامه الـ17 في سجون الاحتلال

جريدة الأيام

الحياة الجديدة

وكالة صفا

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سما نيوز

فلسطين اليوم

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