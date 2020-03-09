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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2436) الاثنين 9/3/2020

09 آذار / مارس 2020 03:17

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 النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2436) الاثنين 9/3/2020

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9 آذار (مارس)

  • 2004م وفاة أبو العباس أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية في المعتقل الأمريكي بالعراق كما أفاد مسئول بالسلطة الفلسطينية وكانت القوات الأمريكية قد ألقت القبض على أبو العباس الذي يعيش في العراق منذ سنوات في نيسان 2003م أثناء محاولته الفرار من البلاد وكان اسمه مدرجا في الماضي على قائمة أخطر المطلوبين في العالم.
  • 2003م رئيس السلطة الفلسطينيّة ياسر عرفات يعيّن محمود عباس (أبو مازن) رئيساً للوزراء، استجابة للمطالب الأمريكيّة والأوروبيّة باستحداث هذا المنصب.
  • 2002م استشهاد فلسطينيين هاجما بالأسلحة الرشاشة المارة أمام أحد الفنادق في منطقة مزدحمة في "نتانيا" شمال تل أبيب مما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة نحو 50 آخرين. وقد أعلنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح أن الشهيدين سعيد البطا وشادي النجمة هما اللذان نفذا العملية.
  • 2002م عملية استشهادية في مقهى مومنيت في حي رحافيا بمدينة القدس الغربية حيث قام الاستشهادي فؤاد إسماعيل الحوراني بتفجير نفسه في المقهى مما أدى إلى مقتل 14 إسرائيلياً وإصابة العشرات بجروح مختلفة وقد تبنت كتائب عز الدين القسام العملية.
  • 2001م وزير حرب الكيان الصهيونيّ، بنيامين بن أليعازر، ورئيس أركانه، موفاز، يتعرّضان لمحاولة اغتيالٍ حين استهدفهما قنّاصٌ فلسطينيّ، وهما يقومان بجولةٍ تفقّدية في مستوطنة "نفيه ديكاليم" بقطاع غزة.
  • 1959م أوصى مجلس الجامعة العربية بالدعوة إلى اجتماعٍ على مستوى عالٍ لدراسة موضوع إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني وإبراز كيانه شعباً موحّداً.
  • 1959م مجلس جامعة الدول العربية يرسم سياسة موحدة لاسترجاع فلسطين بعد احتلالها عام 1948 بحيث تلتزم بتنفيذها الدول العربية كافة.
  • 1957م الكونغرس الأمريكي يصادق على مشروع أيزنهاور، وهو مشروع أمريكي يهدف إلى ملء الفراغ الذي تركه الغرب في الشرق الأوسط على الصعيدين الاقتصادي والعسكري.
  • 1949م إسرائيل تحتل ميناء أم الرشراش على البحر الأحمر وتطلق عليه اسم ميناء إيلات. تعهد الإنكليز للعرب بمنع عملية الاحتلال ثم قدموا لها التسهيلات غير المباشرة.
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