النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2436) الاثنين 9/3/2020
أخبار فلسطينية
- بحجة كورونا: إردان يمنع زيارات الأسرى وبينت يدرس إغلاق الضفة
- 49 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
- الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة
- تعطيل المؤسسات التعليمية في القدس حتى نهاية الأسبوع
- »الحكومة: حالة المصابين الـ19 في بيت لحم جيدة والسياح يبدؤون بمغادرة البلاد
- حماس تستنكر المحاكمات الجائرة للفلسطينيين بالسعودية
- الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة
أخبار إسرائيلية
- وزارة المالية الإسرائيلية ترفع تقديراتها لخسائر كورونا الاقتصادية
- جانتس يقبل شروط ليبرمان لتشكيل الحكومة «الإسرائيلية» الجديدة
الاخبار الدولية
- »البرلمان البريطاني يفتح تحقيقاً حول إجازة مترفة أمضاها جونسون في الكاريبي
- »ايطاليا تحصي 133 وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة
اخبار عربية
- مصر تعلن أول حالة وفاة جراء «كورونا» لمواطن ألماني
- السعودية تبدأ محاكمة أنصار «حماس»
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الصحف العربية
القدس العربي
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- “كورونا” يؤرق الفلسطينيين.. ارتفاع الإصابات لـ19 والسلطة تغلق مدينة بيت لحم بالكامل
- فلسطين.. ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 19 – (صور)
- دعوات فلسطينية لحماية الأسرى في سجون الاحتلال من “كورونا”
- مسؤول فلسطيني: وضع سياح أمريكيين في الحجر الصحي بفندق في بيت لحم بسبب…
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الشرق الأوسط
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- الفيروس يحول بيت لحم إلى «مدينة أشباح»
- غانتس يتهم نتنياهو بتأجيج حرب أهلية
- «حماس» تعمل من تركيا بعد تقليص وجودها في لبنان وقطر
الخليج الإماراتية
- جانتس يقبل شروط ليبرمان لتشكيل الحكومة «الإسرائيلية» الجديدة
- اعتقالات بالقدس واستهداف للمزارعين في غزة
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- نتنياهو يستعين بالأطفال وقوات الجيش لتعقيم الأماكن العامة بسبب «كورونا»
الشروق المصرية
الشرق القطرية
- السعودية تحاكم فلسطينيين بتهمة الانتماء لـ"حماس"
- إسرائيل تغلق المعابر الحدودية مع مصر وتفرض حجرا صحيا على القادمين منها
الاخبار اللبنانية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين بغزة
- الاحتلال يقرر وقف زيارات الأسرى الفلسطينيين بحجة "كورونا"
- الاحتلال يعتقل 11 مواطناً بينهم قيادي في حماس
- تعطيل المؤسسات التعليمية بالقدس المحتلة خشية "كورونا"
- خاص حماس تأسف لمحاكمة السعودية قيادات فلسطينية
- تقرير مطالبات بنصرة الأسيرة الفلسطينية والضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات بحقها
- تقرير "19 حالة في فلسطين".. الحجر الصحي لا يزال متواصلًا على بيت لحم والإصابات بـ"كورونا" ثابتة
- الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للطالبة شذى حسن
- الاحتلال يمنع سفر مواطنيْن عبر "الكرامة"
- 39 إصابة بـ "كورونا" لدى الاحتلال الإسرائيلي
القدس المحلية
- حماس تستنكر بشدة محاكمة فلسطينيين بالسعودية
- محامو نتنياهو يطلبون تأجيل محاكمته
- أسير من جنين يدخل عامه الـ17 في سجون الاحتلال
جريدة الأيام
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- إسرائيل تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 39
- »الحكومة: حالة المصابين الـ19 في بيت لحم جيدة والسياح يبدؤون بمغادرة البلاد
- »أغلبية الإسرائيليين ترفض حكومة أقلية بدعم القائمة المشتركة
- »السعودية تعلق الدراسة اعتباراً من اليوم خشية انتشار كورونا
- »"ديربي مانشستر".. يونايتد يصدم سيتي بهدفين
- »البرلمان البريطاني يفتح تحقيقاً حول إجازة مترفة أمضاها جونسون في الكاريبي
- »ايطاليا تحصي 133 وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة
الحياة الجديدة
- تعليق الدوام في مدينة القدس لنهاية الاسبوع الجاري
- 49 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
- الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من البلدة القديمة في القدس المحتلة
وكالة صفا
- كورونا.. أول وفاة في مصر وثاني رئيس دولة يدخل الحجر الصحي
- هل تعاد الانتخابات للمرة الـ4
- إلى أين يتجه المشهد السياسي الإسرائيلي؟
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وكالة الراي الفلسطينية
- حماس تستنكر المحاكمات الجائرة للفلسطينيين بالسعودية
- الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة
- أحزاب يمينية تعرقل المصادقة على بناء بيوت فلسطينية بالقدس
- ارتفاع عدد المصابين بـ "كورونا" في "إسرائيل" لـ 39
- زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في غزة وبيت لاهيا
- تعطيل المؤسسات التعليمية بالقدس حتى نهاية الأسبوع
- الاحتلال يدرس إغلاق جميع المناطق الفلسطينية بحجة "كورونا"
- الاحتلال يُلغي زيارات الأسرى الفلسطينيين بذريعة "كورونا"
- الاحتلال يخطر بإزالة خيام وحظائر في الأغوار الشمالية
سما نيوز
- اعتراف إسرائيلي بوجود إشكاليات تعيق ضرب أهداف حماس في غزة
- هآرتس: مستشار يميني يوقف العشرات من خطط البناء للفلسطينيين بالقدس
- عدد الإصابات يتزايد: اسرائيل تدرس إغلاق جميع المعابر الحدودية وفرض الحجر الصحي على جميع العائدين!
- الحكومة: الاصابات ال١٩ جميعها في بيت لحم وهم بصحة جيدة وباقي المحافظات خالية من كورونا
- رئيس الوزراء: تقديراتنا تشير لإمكانية اتساع انتشار "كورونا" وزيادة رقعة المصابين فيه
فلسطين اليوم
- الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين وسط وجنوب القطاع ومراكب الصيادين شمالاً
- في يوم المرأة العالمي .. الأسيرة "بشرى" لا ترى النور إلا في قلبها
- بينهم أسير محرر..مداهمات واعتقالات تطال عدداً من المواطنين بالضفة
- حتى يوم الخميس..القوى تجدد تأكيدها على تعطيل المؤسسات التعليمية في القدس
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عرب 48
- مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية
- بيت لحم تحاصر كورونا في فندق "أنجيل"
- اعتقالات بالقدس واستهداف للمزارعين في غزة
- أغلبية الإسرائيليين ترفض حكومة أقلية بدعم "المشتركة"
- الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ39
- بحجة كورونا: إردان يمنع زيارات الأسرى وبينت يدرس إغلاق الضفة
- كاتس: نواب المشتركة "مخربون يرتدون بدلات"
- ديسكين يدعو لنقل مسؤولية حراسة غانتس إلى الشاباك
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وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة
- تعطيل المؤسسات التعليمية في القدس حتى نهاية الأسبوع
- ملحم: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا بعد أخذ عينات من 164 مشتبها
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حدث في مثل هذا اليوم
9 آذار (مارس)
- 2004م وفاة أبو العباس أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية في المعتقل الأمريكي بالعراق كما أفاد مسئول بالسلطة الفلسطينية وكانت القوات الأمريكية قد ألقت القبض على أبو العباس الذي يعيش في العراق منذ سنوات في نيسان 2003م أثناء محاولته الفرار من البلاد وكان اسمه مدرجا في الماضي على قائمة أخطر المطلوبين في العالم.
- 2003م رئيس السلطة الفلسطينيّة ياسر عرفات يعيّن محمود عباس (أبو مازن) رئيساً للوزراء، استجابة للمطالب الأمريكيّة والأوروبيّة باستحداث هذا المنصب.
- 2002م استشهاد فلسطينيين هاجما بالأسلحة الرشاشة المارة أمام أحد الفنادق في منطقة مزدحمة في "نتانيا" شمال تل أبيب مما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة نحو 50 آخرين. وقد أعلنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح أن الشهيدين سعيد البطا وشادي النجمة هما اللذان نفذا العملية.
- 2002م عملية استشهادية في مقهى مومنيت في حي رحافيا بمدينة القدس الغربية حيث قام الاستشهادي فؤاد إسماعيل الحوراني بتفجير نفسه في المقهى مما أدى إلى مقتل 14 إسرائيلياً وإصابة العشرات بجروح مختلفة وقد تبنت كتائب عز الدين القسام العملية.
- 2001م وزير حرب الكيان الصهيونيّ، بنيامين بن أليعازر، ورئيس أركانه، موفاز، يتعرّضان لمحاولة اغتيالٍ حين استهدفهما قنّاصٌ فلسطينيّ، وهما يقومان بجولةٍ تفقّدية في مستوطنة "نفيه ديكاليم" بقطاع غزة.
- 1959م أوصى مجلس الجامعة العربية بالدعوة إلى اجتماعٍ على مستوى عالٍ لدراسة موضوع إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني وإبراز كيانه شعباً موحّداً.
- 1959م مجلس جامعة الدول العربية يرسم سياسة موحدة لاسترجاع فلسطين بعد احتلالها عام 1948 بحيث تلتزم بتنفيذها الدول العربية كافة.
- 1957م الكونغرس الأمريكي يصادق على مشروع أيزنهاور، وهو مشروع أمريكي يهدف إلى ملء الفراغ الذي تركه الغرب في الشرق الأوسط على الصعيدين الاقتصادي والعسكري.
- 1949م إسرائيل تحتل ميناء أم الرشراش على البحر الأحمر وتطلق عليه اسم ميناء إيلات. تعهد الإنكليز للعرب بمنع عملية الاحتلال ثم قدموا لها التسهيلات غير المباشرة.
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