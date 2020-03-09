"الشباب والرياضة" تُقيِّم طلبات المرشحين لدعم المبادرات الشبابية

غزة- الرأي

باشرت لجنة تقييم المبادرات الشبابية عملها لاعتماد (60) مبادرة شبابية من أجل تمويلها من خلال وزارة الشباب والرياضة، وعقدت اللجنة صباح اليوم الاثنين اجتماعاً لمتابعة طلبات المرشحين وفرزها حسب الشروط والأهداف التي تخدم المجتمع.

وأوضح المهندس محمود شيخ العيد عضو لجنة التقييم للمبادرات أن تمويل المبادرات يبلغ (20) ألف دولار، على أن تمنح كل مبادرة مبلغاً يتراوح بين (300 – 400) دولار، وأضاف شيخ العيد أن اللجنة تعتمد معايير مناسبة لطبيعة الخدمات النوعية التي ستقدمها المبادرات وأهميتها بالنسبة للمجتمع، وأشار إلى أن (180) مركزاً ومجموعة شبابية، تقدمت بطلبات ستخضع للتقييم للوصول إلى اعتماد (60) مبادرة.

يذكر أن اللجنة الخاصة بتقييم المبادرات تتكون من:" جمال العقيلي (رئيساً)، وعضوية كل من: صابر أبو الكاس، د.سعيد الزبدة، د.بشار مطر، شيماء حرارة، محمود شيخ العيد، خالد بحور".