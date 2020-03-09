مديرية تعليم الوسطى تعزز تعاونها مع المجلس التشريعي بالوسطى

الوسطى- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج، وفداً من المجلس التشريعي عن المحافظة الوسطى ويأتي ذلك ضمن التعاون والتنسيق مع المجتمع المحلي.

وضم الوفد كل من د. عبد الرحمن الجمل، ود. سالم سلامة بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول.

وشكر مدير التعليم، الوفد على الزيارة والاهتمام والتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم من خلال المتابعة الميدانية المتواصلة، و قدم شرحاً عن انجازات المديرية خلال العام حيث تعقد المديرية العديد من البرامج المكثفة للطلبة بهدف وصول الطلبة إلى أعلى درجات التفوق والنجاح.

وقدم الحاج شرحاً عن الإجراءات والخطوات التي قامت بها المديرية خلال الفترة الماضية لتطوير خدمة الجمهور داخل المديرية ومدارسها وعبر موقع المديرية ومنصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي للتسهيل على المراجعين وتوفير الوقت والجهد، وأضاف ان المديرية تسعى لان تكون افضل مركز خدمة حكومي وتعمل على تذليل كافة العقبات امام الجمهور.

وفد المجلس التشريعي أوضح ان هذه الزيارة تأتي من باب التواصل المستمر والتنسيق الدائم بين المجلس التشريعي ومديرية الوسطى، واطلع وفد المجلس التشريعي على خطة المديرية وانجازاتها والاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة والامتحانات التجريبية، واطلع الوفد على الخدمات التي تقدمها المديرية للجمهور من خلال جولة قام بها على عدد من الأقسام للوقوف عن قرب على ما تقدمه هذه الأقسام من خدمات.