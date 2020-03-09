إدارة المستشفيات تنظم ورشة عمل حول الاستعدادات لمكافحة الكورونا

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للمستشفيات ورشة عمل حول الإجراءات الاستعدادات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى المستشفيات.

وجاء ذلك، بحضور مدراء المستشفيات و المدراء الطبيون و الاداريون ورؤساء أقسام العنايات المركزة و المدراء العامون وممثلين عن المؤسسات الغهلية، وذلك فى قاعة معهد الامل للأيتام.

و تحدث وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش حول اللجان التى تم تشكيلها لمكافحة ومتابعة وباء كورونا منها اللجنة الحكومية المشكلة من قطاعات مختلفة لادارة هذا الملف برئاسة وزارة الصحة ومشاركة وزارة الأوقاف والتعليم والحكم المحلى والاعلام الحكومى ووزارة الداخلية .

كما أن هناك لجنة صحية ممثلة من قطاعات مختلفة بالاضافة الى لجنة لمتابعة العمل الصحى ومنظمة الصحة العالمية ،الى جانب تشكيل اللجنة المركزية .

ونوه ابو الريش الى أنه سيتم تشكيل لجان فرعية فى المناطق التابعة للادارة العامة للرعاية الصحية الاولية ولجان داخل المستشفيات.

وبين أن اللجان الفرعية ستبدأ بتنفيذ السياسات التى تصل من اللجنة المركزية للتحقق من سلامة الإجراءات ورفع التقارير الدورية والإشراف على عملية التدريب .

و أكد د أبو الريش أن هذا الملف يمثل جزء من الأمن الصحى والأمن المجتمع ،مشيرا الى الدور المنوط على أصحاب المسئوليات. د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة،أكد على تعظيم الجهوزية للمستشفيات استعدادا للتعاطى مع امكانية حدوث وباء الكورونا،بالاضافة الى نشر الثقافات المتعلقة بهذا الملف .

وأوضح د.صباح أنه تم وضع هيكلية واضحة وتجهيز معبر رفح كخط دفاع أول من قبل الرعاية الأولية وجارى العمل على إنشاء مستشفى ميدانى لعزل المرضى.

و أشار إلى أنه تم الانتهاء من دليل الإجراءات والسياسات للتعامل بها فى كافة المستشفيات وسيتم خلال الورشة عرض ما تم طرحه فى هذا الدليل لتوحيد تطبيقه داخل المؤسسات الصحية.

ولفت إلى أنه ومع نهاية الأسبوع الجارى ستكون هناك معايير واضحة للتعامل وفق هذا الدليل وتحديد المستويات المختلفة من الجهوزية الى جانب تحديد الاحتياجات لتوفيرها لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، أكد د.مجدى ضهير رئيس اللجنة المركزية لمكافحة فيروس الكورونا على الجهوزية العامة والاستعداد لمراجعة الإمكانات المتاحة من مواد ومستلزمات صحية للتعامل مع الوباء والتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير جميع الإمكانيات فى وزارة الصحة.

وبين أنه تم وضع بروتوكول للتعامل مع الوافدين وتم تجهيز مكان للحجر الصحى بسعة (52) غرفة مجهزة بكافة الخدمات الفندقية،مشيرا إلى أنه تم فحص (9) حالات من العائدين والنتائج أكدت أنهم اصحاء جميعا.

وأعلن د.ضهير أنه جارى الانتهاء من المستشفى الميدانى بسعة (30) سرير للحالات العادية ،ومن (6-8) سرير للعناية المركزة، الى جانب تدريب عدد من الطواقم الطبية للتعامل مع هذا الوباء، إضافة إلى وضع الدلائل الإرشادية للتعامل مع المرضى.

فيما تحدث د.رامى العبادلة مدير مكافحة العدوى، حول الإجراءات والسياسات لمواجهة فيروس كورونا داخل المستشفيات والتى تضم مرحلتين الأولى الجهوزية والاستعداد منها توفير المستلزمات الطبية والاستعدات اللوجستية، التدريب والتثقيف الصحى،الاتصال والتواصل، والمرحلة الثانية أليات التعامل مع انتشار الوباء بشكل واسع فى قطاع غزة.

فيما أكد د.أحمد شتات مدير الدائرة الطبية بوزارة الصحة فى ختام الورشة، على الالتزام باتباع السياسيات والإجراءات المعمول بها فى الدليل الاجرائى، ووضع خطة من كل ادارة مستشفى وتدريب كافة الكوادر الصحية فى مختلف الاقسام،الى جانب حصر ورفع احتياجات المستشفيات تبعا للدليل الإجرائي والاستخدام الرشيد المستلزمات الطبية.

