وكالة الرأي الفلسطينية "ثابت"يكرم مدرسة النقب الأساسية بمديرية تعليم شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تشرع بعقد لقاءات مباشرة مع المعنيين بالقطاع الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: برنامج "المتفوقون" الإذاعي يحصل على ربع مليون مشاهدة في أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية " الاوقاف" تبرعات المساجد لمتضرري حريق النصيرات بلغت 32500 دولار وكالة الرأي الفلسطينية كشف جديد..آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تتفقد المؤسسات التعليمية المتضررة في حريق النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تكرم الموظفات العاملات بمناسبة يوم المرأة العالمي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تعزز تعاونها مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة: معلمة تطلق مبادرة غناء قواعد اللغة الإنجليزية بالأغاني التراثية وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم شمال غزة تنفذ محاضرات توعوية بالمدارس حول فايروس "كورونا"
أخبار » الأخبار الحكومية

مديرية تعليم شمال غزة تنفذ محاضرات توعوية بالمدارس حول فايروس "كورونا"

09 آذار / مارس 2020 03:36

مديرية تعليم شمال غزة تنفذ محاضرات توعوية بالمدارس حول فايروس "كورونا"
مديرية تعليم شمال غزة تنفذ محاضرات توعوية بالمدارس حول فايروس

غزة- الرأي

نفذت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الصحة المدرسية) خلال الاسبوع الماضي سلسلة من المحاضرات التوعوية للمعلمين في المدارس حول فايروس "كورونا" المستجد، ووزعت نشرات إرشادية على المدارس والمديرية، وذلك في إطار الجهود الوقائية للحد من خطر المرض الذي يتهدد العالم.

وأوضح رئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة أبو عوكل أن الهدف من هذه المحاضرات، زيادة الوعي والمعرفة لدى المعلمين والمعلمات حول خطورة مرض "كورونا" المستجد، ومن ثمّ نقل تلك المعرفة للطلبة ما يساهم بمزيد من الوعي لدى قطاعات مختلفة من أبناء شعبنا.

وأكد أ. أبو عوكل على ضرورة أخذ مزيد من الحيطة والحذر في التعامل مع العوارض التي تشير إلى احتمالية الإصابة بمرض "كورونا" الذي بات يشكل تهديدا خطيرا لحياة الملايين من البشر.

وأشار أ. أبو عوكل إلى أن فايروس "كورونا" يعدّ مرضا فيروسيا يصيب الجهاز التنفسي، ويهدد مختلف الأعمار، وتتراوح شدته من نزلات البرد إلى الإصابات التنفسية الخطرة.

وحول أعراض الإصابة به، أوضح أنها تتمثل في "الحمى، والسعال، والقيئ، والإسهال، وصعوبة التنفس"، وفي الحالات الأشد وطأة قد تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، والفشل الكلوي وحتى الوفاة.

وعن طرق انتقال العدوى، لفت أ. أبو عوكل إلى أنها تتم عن طريق الاختلاط مع المصابين والرذاذ المتطاير أثناء السعال والعطس ولمس أدوات المريض، والاتصال عن قرب مع الشخص المصاب.

كما تحدث عن طرق الوقاية من المرض، وذلك من خلال تنظيف اليدين بالصابون والماء، أو معقم يدين كحولي، إلى جانب تغطية الأنف والفم بمنديل أو بثنية مرفق الذراع، وتجنب المخالطة مع أي شخص لديه أعراض نزلات البرد أو الانفلونزا، وتجنب التعامل مع الحيوانات البرية أو حيوانات المزرعة الحية دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية، وضرورة طهي المنتجات الحيوانية والطيور والبيض بشكل جيد.

هذا وشارك في تنفيذ المحاضرات إلى جانب أ. أبو عوكل، مشرفة الصحة المدرسية د. صباح أبو شرخ.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الخدمة العامة تضع خطة احترازية لمواجهة فايروس الكورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟