تعليم شرق غزة: معلمة تطلق مبادرة غناء قواعد اللغة الإنجليزية بالأغاني التراثية

غزة- الرأي

سخرت المعلمة عزة عابد معلمة مبحث اللغة الإنجليزية في مدرسة الرملة الأساسية "ب" للبنات، في مديرية التعليم شرق غزة، من خلال حبها وإجادتها لكتابة الأغاني والأناشيد الوطنية التراثية بمبادرة أطلقتها لتعليم قواعد اللغة الإنجليزية من خلال تلك الأناشيد الوطنية.

وعن أهداف المبادرة اشارت المعلمة هو لتسهيل حفظ وفهم قواعد اللغة الإنجليزية عند الطلبة ،ورسم البهجة على وجوه الطالبات وكسر الملل والروتين، إضافة إلى الخروج عن المألوف واكتشاف وتوظيف مواهب الطلبة في التعليم.

وبينت عابد أنها شكلت فرقة من طالبات الصف الخامس وهن فلة فروانة ، هبة الخروبي ،ماسة مشتهى، والتؤام ياسمين ونرمين حميد لغناء أناشيد المبادرة ، مشيرةً إلى أنها تقوم بكتابة القواعد على شكل أهازيج تضم كلمات وجمل من التراث الفلسطيني تقوم الطالبات بحفظها وانشادها.

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وبدأ فريق الطالبات بتلحين قواعد الفعل الماضي في اللغة الإنجليزية كأول الأعمال التي يقمن بها ، مع الإستمرار مع باقي الأفعال والقواعد خلال الأيام القادمة.