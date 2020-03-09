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وزارة العمل تكرم الموظفات العاملات بمناسبة يوم المرأة العالمي

09 آذار / مارس 2020 03:43

وزارة العمل تكرم الموظفات العاملات بمناسبة يوم المرأة العالمي
وزارة العمل تكرم الموظفات العاملات بمناسبة يوم المرأة العالمي

غزة- الرأي

كرمت وزارة العمل من خلال وحدة النوع الاجتماعي الموظفات العاملات في الوزارة ، بمناسبة يوم المرأة العالمي" الثامن من آذار" ، بحضور وكيل الوزارة ا. موسى السَماك و مدير عام الشؤون الإدارية والمالية  ا. محمد طبيل ورئيس وحدة النوع الاجتماعي أ. منال الحتة و رئيس لجنة الجودة ا. اعتماد الطرشاوي .
حيث احتفى السَماك بهذا اليوم شاكراً الموظفات على جهودهم واخلاصهم في العمل ، وعبرعن فخره بأداء الموظف الحكومي والكفاءات التي تتحلى بها المرأة في مختلف مجالات العمل والقدرة على الإبداع والتميز.
وفي هذا السياق وضح السماك أن لا تمييز بين الرجل والمرأة إلا بالابداع والاخلاص في أداء العمل ، كما المرأة نصف المجتمع ولها دور أساسي وحيوي ومهم وتحافظ على النسيج المجتمعي .
وأكدت الطرشاوي على أن المرأة عنصر مهم في المجتمع ولها دورها وحقوقها وواجباتها الكاملة كزوجة وأم وأخت وعاملة ، وتنافس غيرها بالكفاءة والتميز.
وفي نهاية التكريم قامت ا. منال الحتة بشكر الموظفات على جهودهن المبذولة في الوزارة ،كما قدمت هدايا بمناسبة هذا اليوم تقديراً لهن .

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