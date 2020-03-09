تربية الوسطى تتفقد المؤسسات التعليمية المتضررة في حريق النصيرات

الوسطى- الرأي

تفقد وفد من مديرية التربية والتعليم بالوسطى، عدداً من المؤسسات التعليمية التي طالها الحرق والتدمير جراء الحريق المؤسف الذي وقع في النصيرات قبل أيام وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى ودمار العديد من المنشآت الحيوية.

وتأتي هذه الجولة في إطار المسؤولية الاجتماعية والتعاون مع المجتمع المحلي، بهدف الاطمئنان على العاملين في المؤسسات ومؤازرتهم، وشملت الزيارة مدرسة بيسان للتربية الخاصة وروضة أطفال النصيرات.

وضم الوفد مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم التعليم العام رمزي مقداس ورئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة خليل عسقول ورئيس شعبة التعليم العام جمال جبر ومشرف التربية الخاصة وليد عطية ومشرفتي رياض الأطفال رولا السيد وسها عقل.

مدير الدائرة الفنية محمد حمدان هنأ العاملين بالمؤسسات التي تم زيارتها بالسلامة من الحريق الكبير، وأكد لهم وقوف مديرية الوسطى بجانبهم ومؤازرتها لهم في مصابهم الجلل، وتمنى ان يتم اعادة ترميم وأعمار هذه المؤسسات التعليمية التي تقدم خدماتها للطلاب وخاصة فئة ذوي الإعاقة والتربية الخاصة.

وأضاف حمدان ان هذه الزيارة تأتي للوقوف عن قرب على حجم الضرر والدمار الذي لحق بهذه المؤسسات وخاصة مدرسة بيسان للتربية الخاصة الذي تعرضت لضرر كبير، ونقل حمدان تضامن ودعم وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالوسطى لهذه المؤسسات التعليمية واستمرار التنسيق والعمل مع كافة الجهات حتى تعود هذه المؤسسات لأداء عملها واستقبال طلابها من جديد.