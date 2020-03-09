وكالة الرأي الفلسطينية "ثابت"يكرم مدرسة النقب الأساسية بمديرية تعليم شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تشرع بعقد لقاءات مباشرة مع المعنيين بالقطاع الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: برنامج "المتفوقون" الإذاعي يحصل على ربع مليون مشاهدة في أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية " الاوقاف" تبرعات المساجد لمتضرري حريق النصيرات بلغت 32500 دولار وكالة الرأي الفلسطينية كشف جديد..آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تتفقد المؤسسات التعليمية المتضررة في حريق النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تكرم الموظفات العاملات بمناسبة يوم المرأة العالمي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تعزز تعاونها مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة: معلمة تطلق مبادرة غناء قواعد اللغة الإنجليزية بالأغاني التراثية وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم شمال غزة تنفذ محاضرات توعوية بالمدارس حول فايروس "كورونا"
أخبار » الأخبار الحكومية

تربية الوسطى تتفقد المؤسسات التعليمية المتضررة في حريق النصيرات

09 آذار / مارس 2020 03:48

تربية الوسطى تتفقد المؤسسات التعليمية المتضررة في حريق النصيرات
تربية الوسطى تتفقد المؤسسات التعليمية المتضررة في حريق النصيرات

الوسطى- الرأي

تفقد  وفد من مديرية التربية والتعليم بالوسطى، عدداً من المؤسسات التعليمية التي طالها الحرق والتدمير جراء الحريق المؤسف الذي وقع في النصيرات قبل أيام وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى ودمار العديد من المنشآت الحيوية.

وتأتي هذه الجولة  في إطار المسؤولية الاجتماعية والتعاون مع المجتمع المحلي، بهدف الاطمئنان على العاملين في المؤسسات ومؤازرتهم، وشملت الزيارة مدرسة بيسان للتربية الخاصة وروضة أطفال النصيرات.

 وضم الوفد مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم التعليم العام رمزي مقداس ورئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة خليل عسقول ورئيس شعبة التعليم العام جمال جبر ومشرف التربية الخاصة وليد عطية ومشرفتي رياض الأطفال رولا السيد وسها عقل.

 مدير الدائرة الفنية محمد حمدان هنأ العاملين بالمؤسسات التي تم زيارتها بالسلامة من الحريق الكبير، وأكد لهم وقوف مديرية الوسطى بجانبهم ومؤازرتها لهم في مصابهم الجلل، وتمنى ان يتم اعادة ترميم وأعمار هذه المؤسسات التعليمية التي تقدم خدماتها للطلاب وخاصة فئة ذوي الإعاقة والتربية الخاصة.

 وأضاف حمدان ان هذه الزيارة تأتي للوقوف عن قرب على حجم الضرر والدمار الذي لحق بهذه المؤسسات وخاصة مدرسة بيسان للتربية الخاصة الذي تعرضت لضرر كبير، ونقل حمدان تضامن ودعم وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالوسطى لهذه المؤسسات التعليمية واستمرار التنسيق والعمل مع كافة الجهات حتى تعود هذه المؤسسات لأداء عملها واستقبال طلابها من جديد.

تربية الوسطى تتفقد المؤسسات التعليمية المتضررة في حريق النصيرات IMG_4293 - Copy IMG_4280 IMG_4296 IMG_4283
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الخدمة العامة تضع خطة احترازية لمواجهة فايروس الكورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟