وكالة الرأي الفلسطينية "ثابت"يكرم مدرسة النقب الأساسية بمديرية تعليم شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تشرع بعقد لقاءات مباشرة مع المعنيين بالقطاع الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: برنامج "المتفوقون" الإذاعي يحصل على ربع مليون مشاهدة في أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية " الاوقاف" تبرعات المساجد لمتضرري حريق النصيرات بلغت 32500 دولار وكالة الرأي الفلسطينية كشف جديد..آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تتفقد المؤسسات التعليمية المتضررة في حريق النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تكرم الموظفات العاملات بمناسبة يوم المرأة العالمي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تعزز تعاونها مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة: معلمة تطلق مبادرة غناء قواعد اللغة الإنجليزية بالأغاني التراثية وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم شمال غزة تنفذ محاضرات توعوية بالمدارس حول فايروس "كورونا"
أخبار » الأخبار الحكومية

كشف جديد..آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

09 آذار / مارس 2020 03:51

thumb
thumb

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم الثلاثاء 10 مارس، سيكون للمتبقي للحافلة الثالثة عشر من كشف (7-2020)، بالإضافة إلى الحافلة الأولى حتى الرابعة لرقم (100) من الكشف الجديد المرفق.

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح الثلاثاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، منوهة إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، مشيرة إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونبهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمطالعة الكشف اضغط هنا

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الخدمة العامة تضع خطة احترازية لمواجهة فايروس الكورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟